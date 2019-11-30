孔刘的「看得见的电台」暴露猫奴面貌：「主子不坐沙发时才轮到我坐」 想买一箱回家！这款海苔饼干原味、芥末味都好好吃！ Block B U-Kwon 下周只身发片 选择罕见雷鬼路线！ 李宰旭专访：揭秘和工作人员「情侣合照」的超暖原因！ SEVENTEEN 为 JTBC 新剧《巧克力》揭开序幕 五成员携手演唱 OST！ 【撞衫不可怕系列】李宰旭VS EXO SUHO：一个登时尚杂志帅气摆拍、一个出演《RS》并与成员们为灿烈庆生 【机场私服时尚】TWICE娜琏和BLACKPINK LISA戴过同款针织帽，酷帅拉风！ 刘寅娜在《相亲茶坊》的恋爱箴言：什么时候要集结出书啊～❤ 突然！MOMOLAND 妍雨、泰河退团 Daisy 尚未确定动向 孔晓振专访：《山茶花开时》它是奇迹是命运，是给我的礼物！ 韩议员提「艺人禁令」：李寿根、朱智勋等可能再也不能上电视了！ 姜丹尼尔亲手画的猫咪符咒：据说极其全部就能召唤幸运！

孔晓振演活了冬柏，如同就是我们身边现实存在的人物一般。

当察觉到需要改变的时候，孔晓振如命运般的遇到了《山茶花开时》。在翁山经营一家叫做「Camellia酒馆」的冬柏甚至让以往跟随著孔晓丽的「喜剧女王」、「孔布利」等称号失色，可见冬柏是那样的不同，这部剧给作为一名演员，作为一个女人的孔晓振留下了不可评估的价值。



也许与《山茶花开时》的邂逅，就是孔晓振一定要接受的命运。她扮演的冬柏经营著一家名为Camellia的酒屋，是个性格一点都不强势、温柔的女人。虽然看似一直隐忍著过日子，但最终还是会痛快地维护自己，是个柔中带刚有原则的人。冬柏是个孤儿，还是个单亲妈妈，独自一人将儿子抚养长大。虽然未曾尝过爱的滋味，却懂得如何爱人。

当时孔晓振因为在拍摄电影《最普通的恋爱》而无法接拍《山茶花开时》，最后还是剧组一锤定音称等她电影杀青再开拍。孔晓振和冬柏有无数重叠的地方，甚至连她自己在看到冬柏的人设后都惊讶是不是编剧按照自己的影子来写的。



看过所有的剧本之后孔晓振就感觉「能拍摄这部作品是我的幸运」，引发现实共鸣的台词、连配角都有血有肉的角色阵容，无论是哪位演员， 只要看到就不会松手。然而，孔晓振也有烦恼，担心是否会完全打破由来已久的「喜剧女王」形象。发布会当时，孔晓振就强调会展现不同的面貌，对於演技转型倍感压力。但本著对剧本的信任，对角色的信任，她尽心钻研，努力展现与以往不同的演技。为了刻画冬柏小心翼翼的形象，开拍初期孔晓振都不和其他人对视，连摄影机都捕捉不到她的眼神，被摄影师要求抬高头，但孔晓振为了角色需要，再三拜托摄影师理解自己对於角色的诠释和把握。



冬柏情绪丰富，而观众们也确实感受到了孔晓振的表演变化，选择儿子放弃恋人时的悲伤、与抛弃自己的母亲重逢时的复杂心情，面对反对自己和勇识（姜河那 饰）交往的德顺（高斗心 饰）时既痛心又理解的心绪，孔晓振将冬柏的每一丝情感都细致入微地呈现出来，让观众们看到了一个立体生动的角色，也证明了自己的演技。

对孔晓振来说，《山茶花开时》就是一个礼物，不仅给她带来更多观众的喜爱，也缓解了她对於转型的渴望：「这绝对是演员们非常想要尝试的角色，只想夸她善良、纯真，不只是主人公，每一个配角都闪闪发光，这样的作品实在太少了，值得珍惜。冬柏就像是一个中心轴，其他配角就是围著她转的扇叶。 」



孔晓振还因为该剧看到了希望：「作为演员有时候会觉活得特别紧迫，这部剧让我看到我原来是被大家爱著的，电视剧讲述了一个一人有难众人帮的奇迹故事，看到这样的剧情我们也会被治愈。不是靠刺激的故事吸引人，而是这样一个走心、温馨的故事让观众们跟著哭、笑，你会发现原来大家都会喜欢这种暖心的内容。 」

《山茶花开时》给孔晓振留下的不仅是好评还有对人的希望，这样的希望又将怎样激励她前行呢，让我们拭目以待。

「图：《山茶花开时》、TD」

Rui@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻