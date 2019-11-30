韓議員提「藝人禁令」：李壽根、朱智勛等可能再也不能上電視了！
明星 2019年11月30日 星期六08:15 Rui
韓國一名議員對娛樂圈從業規則提出修改意見，若修改完成我們恐怕再難在電視裡看到李壽根、朱智勛等人了。
日前，韓國共同民主黨吳英勳（音譯）議員提出了關於「引發社會爭議的廣播事業從事者相關的廣播法修訂」意見，禁止因犯有與毒品相關的犯罪、性犯罪、酒後駕駛等行為而被判處監禁以上刑罰的人出演電視節目。 換言之就是堵住藝人被判刑後僅度過一段反省時間，後期迅速重返電視節目之路，不再讓其出現在電視節目上。
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如果吳議員提議的相關廣播法修訂案通過的話，李秀根、卓在勳、金勇萬、Boom等人的娛樂圈生涯將岌岌可危，他們曾因非法賭博而被判有罪。
此外，因涉嫌吸毒被判6個月有期徒刑的朱智勛，因涉嫌與未成年進行性交易而被判10個月有期徒刑的李璟榮也會被禁止出演電視節目。
「圖：NATE」
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留言/評論
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朱智勳不是已经坐牢服刑了吗？为何还如此针对?
1小時前
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韩国真的很有事...人死了不去管，反而管那些改过自新的人😑
1小時前
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性侵性暴力，贩毒肯定要禁。但赌博和吸毒改过自新的，也受到应有刑事惩罚，何必赶尽杀绝
1小時前
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我覺得如果像鄭俊英那樣的 禁止是可以的 但 朱智勳 這樣的 不讓他們上電視 好像有點...畢竟人家是真的改過自新了
1小時前
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