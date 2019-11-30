同為童星出身、合作過廣告和《想你》…俞承豪、李世榮有望通過tvN新漫改劇《Memorist》重逢！ 孔劉的「看得見的電台」暴露貓奴面貌：「主子不坐沙發時才輪到我坐」 想買一箱回家！這款海苔餅乾原味、芥末味都好好吃！ Block B U-Kwon 下週隻身發片 選擇罕見雷鬼路線！ 李宰旭專訪：揭秘和工作人員「情侶合照」的超暖原因！ SEVENTEEN 為 JTBC 新劇《巧克力》揭開序幕 五成員攜手演唱 OST！ 【撞衫不可怕系列】李宰旭VS EXO SUHO：一個登時尚雜誌帥氣擺拍、一個出演《RS》並與成員們為燦烈慶生 【機場私服時尚】TWICE娜璉和BLACKPINK LISA戴過同款針織帽，酷帥拉風！ 劉寅娜在《相親茶坊》的戀愛箴言：什麼時候要集結出書啊～❤ 突然！MOMOLAND 妍雨、泰河退團 Daisy 尚未確定動向 孔曉振專訪：《山茶花開時》它是奇跡是命運，是給我的禮物！ 韓議員提「藝人禁令」：李壽根、朱智勛等可能再也不能上電視了！ 姜丹尼爾親手畫的貓咪符咒：據說極其全部就能召喚幸運！

韓國一名議員對娛樂圈從業規則提出修改意見，若修改完成我們恐怕再難在電視裡看到李壽根、朱智勛等人了。

日前，韓國共同民主黨吳英勳（音譯）議員提出了關於「引發社會爭議的廣播事業從事者相關的廣播法修訂」意見，禁止因犯有與毒品相關的犯罪、性犯罪、酒後駕駛等行為而被判處監禁以上刑罰的人出演電視節目。 換言之就是堵住藝人被判刑後僅度過一段反省時間，後期迅速重返電視節目之路，不再讓其出現在電視節目上。

** 每日為你推送愛豆消息 —>立即下載APP

如果吳議員提議的相關廣播法修訂案通過的話，李秀根、卓在勳、金勇萬、Boom等人的娛樂圈生涯將岌岌可危，他們曾因非法賭博而被判有罪。



此外，因涉嫌吸毒被判6個月有期徒刑的朱智勛，因涉嫌與未成年進行性交易而被判10個月有期徒刑的李璟榮也會被禁止出演電視節目。



「圖：NATE」

Rui@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞