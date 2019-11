hyukoh 时隔一年开唱 首尔场公演门票火速售罄! BTS防弹少年团柾国Vlive累计浏览次数突破10亿,成为爱豆界第一人! 《巧克力》尹启相+河智苑希腊展开疗愈美丽恋情 过年前来看Tiffany Young的演唱会! 挑战TICC唱跳一整晚 从年初红到现在 请夏〈Gotta Go〉串流放次数破亿! OH MY GIRL胜熙:我一天要吃40颗药!粉丝超心疼:还是要好好吃饭 防弹少年团再获肯定!夺《Variety’s 2019 Hitmakers》年度团体 《白头山:半岛浩劫》超强卡司+戏剧化剧情挑战票房佳绩 除了圣诞系列外...Kakao Friends还为Apeach迷们准备了惊喜!推出一系列清新可爱的新品! BLACKPINK〈Kill This Love〉MV 半年内破六亿 为 YouTube 最多人观看 MV 之一! 「女神」李孝利新画报公开!给大家的建言是...「请大家在20、30多岁的时候多多尝试浓妆!」 SBS《歌谣大战》耶诞节登场 大批当红团体来袭! 姜栋元自曝恋情心碎经历:因为这样所以才被甩 金健模♥钢琴家张智妍婚礼推迟!原计画明年1月举行...推迟到5月温暖的春天举行! 李栋旭的跳脱造型又来了! 更多写真及花絮影片公开! 「狗善CP」低调却很甜!惠利在采访中提及男友柳俊烈:「虽然彼此都很忙,但我们好好地交往著!」 SF9人气火爆 台湾场小场换大场更进阶加开座位仍一票难求 金材昱有望出演OCN新剧男主,大玩「奇幻」、「平行宇宙」梗?! 《山茶花开时》明晚大结局,下周还将特别播出「导演剪辑版」让剧迷重温 TWICE、(G)I-DLE也在看《意外发现的一天》!雨琦传讯息给娜恩 娜恩回覆:「啊~我也觉得自己很可怜」 《有瑕疵的人们》全新搞笑预告,吴涟序怒呛安宰贤:你又高又帅真讨厌! 那些骂Sulli的人都是什么心态?韩节目采访恶评者:她死不死我并不关心,艺人就该承受恶评 下班路上遭遇私生饭敲车窗,原本还在直播大笑的TWICE MOMO&多贤秒变脸:别再跟了 「这对至亲姊妹真的太可爱♥」超讲义气的刘寅娜现身IU所有演唱会!还因IU的开玩笑而带来礼物了~ 罗PD官方YouTube频道订阅破百万,发布简短声明:正在讨论如何上月球! 「黄龙植」姜河那有多能喝?而他最爱的下酒菜是什么你知道吗?听完超想尝试一下! 《意外发现的一天》ep.29-30最新预告公开大卡三角虐恋,剧迷:真的骂不动编剧了!

