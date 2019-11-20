BLACKPINK〈Kill This Love〉MV 半年内破六亿 为 YouTube 最多人观看 MV 之一！
KPOP 2019年11月20日 星期三13:18 施乃琪
BLACKPINK 今年至今唯一的主打歌 “Kill This Love” 在 9 月时突破六亿大关，如今也成为全球最多人在 YouTube 上观看的前十名 MV！
在 2019 年只剩不到两个月之际，YouTube 最近公布了目前在网站上有最多人观看的 MV 排行榜，其中 BLACKPINK 的 “Kill This Love” 名列第七，是前十名中唯一的韩国团体作品。
“Kill This Love” MV 自从今年於 4 月 5 日公开后，短短 62 小时内疚突破了一亿大关，其后观看次数持续节节攀升，在 9 月冲破六亿人次后，目前约停留在六亿五千多人次左右。
另一方面，BLACKPINK 日前也被《时代》杂志选为《TIME 100 NEXT 2019》、在《E! People's Choice Awards》中拿下三座奖项，往后在国际上的表现势必将更受瞩目！
（照片或影片来源：YG Entertainment）
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