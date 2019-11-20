「女神」李孝利新画报公开！给大家的建言是...「请大家在20、30多岁的时候多多尝试浓妆！」
画报 2019年11月20日 星期三12:58 Yuan
李孝利日前为时尚杂志《Cosmopolitan》拍摄了12月的画报。
李孝利不管是什么样的衣服、妆容都很适合，即使是淡妆，也充满气场！不少网友表示：「真的太好看了」、「有自信的女人最美」、「是女神啊」等等。而她总共担任过《Cosmopolitan》6次封面模特儿，采访时被问道有什么心得时，李孝利表示：「感觉很好玩，心情很好。希望年纪大了也能成爲Cosmopolitan的封面模特儿。」
另外，在与Sisley拍摄化妆画报时，李孝利也被问道：「新妆容有没有恐惧感时？」她也回答：「如果年轻和健康的话，有什么妆容不适合呢？请大家在20、30多岁的时候多多尝试浓妆！」
在今年7月，Fin.K.L成员们时隔14年的全体共同出演综艺节目《Camping club》，不知道大家有没有看呢？也希望之后可以快点在电视看到李孝利啦！
（图：Cosmopolitan、JTBC）
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