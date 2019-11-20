BLACKPINK〈Kill This Love〉MV 半年內破六億 為 YouTube 最多人觀看 MV 之一！
KPOP 2019年11月20日 星期三13:18 施乃琪
BLACKPINK 今年至今唯一的主打歌 “Kill This Love” 在 9 月時突破六億大關，如今也成為全球最多人在 YouTube 上觀看的前十名 MV！
在 2019 年只剩不到兩個月之際，YouTube 最近公佈了目前在網站上有最多人觀看的 MV 排行榜，其中 BLACKPINK 的 “Kill This Love” 名列第七，是前十名中唯一的韓國團體作品。
“Kill This Love” MV 自從今年於 4 月 5 日公開後，短短 62 小時內疚突破了一億大關，其後觀看次數持續節節攀升，在 9 月衝破六億人次後，目前約停留在六億五千多人次左右。
另一方面，BLACKPINK 日前也被《時代》雜誌選為《TIME 100 NEXT 2019》、在《E! People's Choice Awards》中拿下三座獎項，往後在國際上的表現勢必將更受矚目！
（照片或影片來源：YG Entertainment）
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