IZ*ONE粉丝联合发表声明支援12人继续活动！ 线上招募专业支援小组
明星 2019年11月13日 星期三14:57 Sani
今日IZ*ONE韩国粉丝联合发表了一份声明书，呼吁「在调查结果出炉之前不要轻易做判断」。
近日安俊英PD承认《Produce 48》等节目存在部分排名造假，从该节目中走出来的IZ*ONE也受到影响，原计划11日推出的专辑遭到延期，组合暂停活动，甚至有报导称部分成员所属社已经碰面讨论解散组合，但随后便被澄清是误报。
今日，IZ*ONE粉丝联合发表了《支援IZ*ONE 12人活动声明书》，表示：「直到调查结果出来之前，请勿轻易下判断。 目前的舆论比起报导事件本身，更多在报导活动受限的艺人，甚至出现未经确定真假的消息。 看到这些报导的部分网民对艺人进行无差别的批评和性骚扰，甚至要求组合解散。 为了不要再出现类似事件的受害者，请根据官方的调查结果来进行判断。 希望这次事件成为改善相关问题、防止再次发生类型情况的契机。 」
还有粉丝开始召集支援IZ*ONE的专业人才，包括法务、战略企划、媒体舆论等多个领域，以备必要时对IZ*ONE进行支援。
（图源：IZ*ONE FB）
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