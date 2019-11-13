IZ*ONE粉絲聯合發表聲明支援12人繼續活動！ 線上招募專業支援小組
明星 2019年11月13日 星期三14:57 Sani
今日IZ*ONE韓國粉絲聯合發表了一份聲明書，呼籲「在調查結果出爐之前不要輕易做判斷」。
近日安俊英PD承認《Produce 48》等節目存在部分排名造假，從該節目中走出來的IZ*ONE也受到影響，原計劃11日推出的專輯遭到延期，組合暫停活動，甚至有報導稱部分成員所屬社已經碰面討論解散組合，但隨後便被澄清是誤報。
今日，IZ*ONE粉絲聯合發表了《支援IZ*ONE 12人活動聲明書》，表示：「直到調查結果出來之前，請勿輕易下判斷。 目前的輿論比起報導事件本身，更多在報導活動受限的藝人，甚至出現未經確定真假的消息。 看到這些報導的部分網民對藝人進行無差別的批評和性騷擾，甚至要求組合解散。 為了不要再出現類似事件的受害者，請根據官方的調查結果來進行判斷。 希望這次事件成為改善相關問題、防止再次發生類型情況的契機。 」
還有粉絲開始召集支援IZ*ONE的專業人才，包括法務、戰略企劃、媒體輿論等多個領域，以備必要時對IZ*ONE進行支援。
（圖源：IZ*ONE FB）
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