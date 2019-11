在哈尔滨留学过的金永大,说中文时的口音,真的是越听越有魅力啊~!

MBC 热门剧《意外发现的一天》(另译:偶然发现的一天)在网上的讨论度无论中韩都相当高,尤其是每当新的一集播出后,在微博上的讨论度和剧情解析更是相当热烈。

MBC电视台於微博上的「MBC文化放送」的官方帐号,就公开了一段漫画男主人公吴南柱(金永大 饰),用中文对剧迷们打招呼的片段。



▼「大家好,我是金永大,我在这个《偶然发现的一天》中饰演吴南柱,还有我很感谢在中国的粉丝朋友们对这个《偶然发现的一天》的喜爱和支持,我希望你们一直多多喜欢我们,谢谢!」

#ExtraordinaryYou

MBC Weibo Update with #KimYongDae talking in Mandarin

Hello everyone, my name is Kim Youngdae (CN name). pic.twitter.com/edVKQ546bM