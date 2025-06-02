漫改剧《亲爱的X》剧照公开！金裕贞挑战「反社会人格恶女」，搭挡金永大、金度勋、李烈音！

希望快点播出啊！好想看金裕贞饰演的恶女！！

由金裕贞、金永大、金度勋和李烈音主演的《亲爱的X》改编自网路同名人气漫画，讲述一个爲了生存而戴著面具的女人和试图拯救她的男人之间发生的故事。宣布要改编成韩剧之后，就受到许多粉丝们的高度关注！



今日（2）TVING 公开下半年新剧阵容，曝光了《亲爱的X》的剧照！也让网友纷纷表示：「金裕贞好漂亮啊」、「漫画很好看，剧也很期待」、「这个剧情好期待」、「希望可以快点播出」、「编剧不要让人失望啊」等等。

金裕贞饰演爲了活下来，将破格变身爲戴著面具的女人「白雅珍」，她是大韩民国顶级演员，虽然拥有耀眼的外貌和亲切善良的品格，但是对於惹自己生气的人却彻底展现出恶魔般面貌的「反社会人格」角色。如果是为了得到自己想要的东西，就会把周围的人掌握在自己手中任意摆布，是个具有洞察力的人物。一直以来给人甜美形象的金裕贞，会如何诠释恶女的角色，让许多观众都相当期待！



金永大饰演相信爱情的男人「尹俊书」， 一生守护在白雅珍身边的尹俊书是他唯一的安身之处，也是致命的致命弱点。



金度勋饰演白雅珍的盲目帮手「金载五」，与尹俊书不同的方式守护在白雅珍身边的人物；李烈音饰演陷入无限单恋的女人「Lena」，作爲偶像出身的演员，凭藉出众的外貌和运气跻身顶级明星行列。



《亲爱的X》由曾执导《Dream High》、《太阳的后裔》、《鬼怪》、《阳光先生》和《Sweet Home》等作品的李应福导演执导，剧本由2018年KBS独幕剧徵集活动中获得最优秀奖的崔子元（최지원）编剧执笔，预计在9月播出。

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