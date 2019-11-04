郑容和一退伍就卖力工作 12 月开唱台湾也有场次！
KPOP 2019年11月4日 星期一12:36 施乃琪
才刚退伍就立刻到健身房报到的郑容和展现了积极的回归决心，今天他也立刻公布演唱会消息，快来记下抢票时间吧！
FNC Entertainment 今天宣布郑容和即将於 12 月 7、8 两日，在首尔的高丽大学化汀体育馆举行个人演唱会《2019 JUNG YONG HWA LIVE “STILL 622” in Seoul》，本月 13 日晚间八点（韩国时间）官方会员 BOICE 就能抢先上 Yes24 网站购票，18 日则会全面开卖门票。
以首尔为起点，郑容和也将陆续前往泰国曼谷、台湾台北、菲律宾马尼拉⋯⋯等城市开唱，对於期待已久的海内外粉丝而言，这无疑是最好的退伍大礼。
另一方面，2009 年以电视剧《原来是美男》出道的郑容和如今也已出道满十周年，昨天退伍后也传出有多部电视剧都向他发出演出邀约，期待很快地就能看见郑容和全面回归！
（照片或影片来源：FNC Entertainment）
施乃琪@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
相关新闻
留言/评论