【不定时更新！】１１月份有谁会来台湾跟大家见面呢？
明星 2019年10月31日 星期四08:15 韩星网
看看这个月有谁来台湾跟大家见面吧～
【不定时更新！】１１月份有谁会来港澳跟大家见面呢？
１１月２日：IZ【IZ 1st LIVE ＜OPEN YOUR IZ＞ in TAIWAN】
时间：下午7时
地点：The Wall Live House
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１１月２日：Weki Meki【2019 Weki Meki 2nd Wonderful Moment in Taipei】
时间：下午6时
地点：ATT SHOWBOX大直馆
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１１月３日：吕珍九【YEO JIN GOO [moonlight] FANMEETING IN TAIPEI】
时间：下午6时
地点：ATT SHOWBOX大直馆
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１１月２４日：WINNER【WINNER CROSS TOUR IN TAIPEI】
时间：下午5时
地点：林口体育馆
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１１月３０日：泫雅出席【亚洲时尚大赏】
时间：---
地点：中正纪念堂
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