【不定时更新！】１１月份有谁会来台湾跟大家见面呢？

【不定时更新！】１１月份有谁会来台湾跟大家见面呢？

明星   2019年10月31日   星期四08:15   韩星网  

看看这个月有谁来台湾跟大家见面吧～

【不定时更新！】１１月份有谁会来港澳跟大家见面呢？

１１月２日：IZ【IZ 1st LIVE ＜OPEN YOUR IZ＞ in TAIWAN】

时间：下午7时
地点：The Wall Live House

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１１月２日：Weki Meki【2019 Weki Meki 2nd Wonderful Moment in Taipei】

时间：下午6时
地点：ATT SHOWBOX大直馆

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１１月３日：吕珍九【YEO JIN GOO [moonlight] FANMEETING IN TAIPEI】

时间：下午6时
地点：ATT SHOWBOX大直馆

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１１月２４日：WINNER【WINNER CROSS TOUR IN TAIPEI】

时间：下午5时
地点：林口体育馆

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１１月３０日：泫雅出席【亚洲时尚大赏】

时间：---
地点：中正纪念堂

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