「BTS之父」方时赫亮相防弹少年团终场演唱会一张照登顶热搜榜！网民们操碎心：您该减肥了

一手将防弹少年团推出韩国,走向国际的金牌制作人方时赫,被ARMY们称为「BTS之父」、「方爸爸」。

日前,方时赫就亮相了防弹少年团首尔站演唱会现场,亲自来看「儿子们」世界巡回演唱会「LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF [THE FINAL」的终场演出,仅靠一张照片就在热搜榜上登顶,人气完全不输防弹少年团。



在一众保镖的护送下,方时赫出现在了会馆的周围,他穿著蓝色的衬衣和米色的针织衫,腿上则是深米色长裤,脚踩运动鞋,手里还拎著两个白色的袋子。 最引人注目的是又圆又大的啤酒肚,让人立刻就联想到了《男儿当入樽》(《灌篮高手》)慈祥可爱又圆圆的安西教练。



相关照片火速在韩网传播开来,不仅跻身热搜榜头条,还引爆了热烈的讨论,大部分网民看到方时赫的身材后很是担心的留言:「方PD是不是压力太大了了,要减肥了」、「感觉他每走一步都要大喘气」、「 方PD要好好保重啊」、「方PD是减肥失败了吗? 」等。

此外,当天的演唱会结束之后,防弹少年团的成员们还开了庆功宴,不忘合影留念。



「图:NATE、twitter」

