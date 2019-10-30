「BTS之父」方时赫亮相防弹少年团终场演唱会一张照登顶热搜榜！网民们操碎心：您该减肥了
明星 2019年10月30日 星期三13:26 Rui
一手将防弹少年团推出韩国，走向国际的金牌制作人方时赫，被ARMY们称为「BTS之父」、「方爸爸」。
日前，方时赫就亮相了防弹少年团首尔站演唱会现场，亲自来看「儿子们」世界巡回演唱会「LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF [THE FINAL」的终场演出，仅靠一张照片就在热搜榜上登顶，人气完全不输防弹少年团。
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在一众保镖的护送下，方时赫出现在了会馆的周围，他穿著蓝色的衬衣和米色的针织衫，腿上则是深米色长裤，脚踩运动鞋，手里还拎著两个白色的袋子。 最引人注目的是又圆又大的啤酒肚，让人立刻就联想到了《男儿当入樽》（《灌篮高手》）慈祥可爱又圆圆的安西教练。
相关照片火速在韩网传播开来，不仅跻身热搜榜头条，还引爆了热烈的讨论，大部分网民看到方时赫的身材后很是担心的留言：「方PD是不是压力太大了了，要减肥了」、「感觉他每走一步都要大喘气」、「 方PD要好好保重啊」、「方PD是减肥失败了吗？ 」等。
此外，当天的演唱会结束之后，防弹少年团的成员们还开了庆功宴，不忘合影留念。
「图：NATE、twitter」
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