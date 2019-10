恭喜恭喜!出演《我家的熊孩子》的金健模與30多歲鋼琴家戀愛中,預計在明年1月結婚♥ 《意外發現的一天》今晚最新劇照:路雲&李在旭對峙,尷尬的慶生活動? (G) I-DLE用萬聖節妝重新演繹《Queendom》經典舞台,一個比一個恐怖! 崔振赫客串《四子》 短暫登場但肩負重任! 日常即寫真! 車銀優休假近況公開 每個畫面都超級養眼❤ 聆聽 Zico 的深刻思索 〈THINKING〉第二部下週問世! 《請融化我吧》池昌旭淋浴降溫熱吻元真兒,KISS前花絮對話好害羞~ 退伍日最後的倒數!鄭容和更新SNS...親自倒數退伍日期,粉絲:「終於要回來了!」 「BTS之父」方時赫亮相防彈少年團終場演唱會一張照登頂熱搜榜!網民們操碎心:您該減肥了 宇宙少女敲定回歸日期 回歸行程表曝光! 驚喜!Heize、河成雲有望攜手推出特別歌曲 當少女化身翩翩花瓣⋯⋯IZ*ONE 首張正規專輯〈BLOOM*IZ〉即將綻放! 友情認證!河成雲&黃旼炫一起去看BTS防彈少年團演唱會 她是貴婦專業戶!玄彬&李敏鎬&崔振赫見了都要喊她一聲「媽」! 熱門網路劇《喜歡的話請響鈴》確定製作第二季啦!!! G-Dragon的IG終於重新營業了!頂級流量愛豆的獨特視角 《山茶花開時》的童星完全就是BTS防彈少年團V的縮小版啊,長大一定是個帥氣的小哥哥 《請融化我吧》元真兒努力背下BTS防彈少年團的成員名來討好上司 韓國7-11軟Q軟Q的紫色蕃薯年糕 這個超萌!KAKAO推出RYAN+CON日曆型小夜燈 爸爸,你確定我很帥嗎?《超人回來了》「威本聯盟」萬聖節LOOK,兄弟倆集可愛搞笑於一體 INFINITE南優鉉訓練所照片公開! 開朗笑容燦爛依舊

一手將防彈少年團推出韓國,走向國際的金牌製作人方時赫,被ARMY們稱為「BTS之父」、「方爸爸」。

日前,方時赫就亮相了防彈少年團首爾站演唱會現場,親自來看「兒子們」世界巡迴演唱會「LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF [THE FINAL」的終場演出,僅靠一張照片就在熱搜榜上登頂,人氣完全不輸防彈少年團。



在一眾保鏢的護送下,方時赫出現在了會館的周圍,他穿著藍色的襯衣和米色的針織衫,腿上則是深米色長褲,腳踩運動鞋,手裡還拎著兩個白色的袋子。 最引人注目的是又圓又大的啤酒肚,讓人立刻就聯想到了《男兒當入樽》(《灌籃高手》)慈祥可愛又圓圓的安西教練。



相關照片火速在韓網傳播開來,不僅躋身熱搜榜頭條,還引爆了熱烈的討論,大部分網民看到方時赫的身材後很是擔心的留言:「方PD是不是壓力太大了了,要減肥了」、「感覺他每走一步都要大喘氣」、「 方PD要好好保重啊」、「方PD是減肥失敗了嗎? 」等。

此外,當天的演唱會結束之後,防彈少年團的成員們還開了慶功宴,不忘合影留念。



