「BTS之父」方時赫亮相防彈少年團終場演唱會一張照登頂熱搜榜！網民們操碎心：您該減肥了
明星 2019年10月30日 星期三13:26 Rui
一手將防彈少年團推出韓國，走向國際的金牌製作人方時赫，被ARMY們稱為「BTS之父」、「方爸爸」。
日前，方時赫就亮相了防彈少年團首爾站演唱會現場，親自來看「兒子們」世界巡迴演唱會「LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF [THE FINAL」的終場演出，僅靠一張照片就在熱搜榜上登頂，人氣完全不輸防彈少年團。
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在一眾保鏢的護送下，方時赫出現在了會館的周圍，他穿著藍色的襯衣和米色的針織衫，腿上則是深米色長褲，腳踩運動鞋，手裡還拎著兩個白色的袋子。 最引人注目的是又圓又大的啤酒肚，讓人立刻就聯想到了《男兒當入樽》（《灌籃高手》）慈祥可愛又圓圓的安西教練。
相關照片火速在韓網傳播開來，不僅躋身熱搜榜頭條，還引爆了熱烈的討論，大部分網民看到方時赫的身材後很是擔心的留言：「方PD是不是壓力太大了了，要減肥了」、「感覺他每走一步都要大喘氣」、「 方PD要好好保重啊」、「方PD是減肥失敗了嗎？ 」等。
此外，當天的演唱會結束之後，防彈少年團的成員們還開了慶功宴，不忘合影留念。
「圖：NATE、twitter」
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