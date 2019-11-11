B.E.G佳人公开烦恼：「怎么在节目上确保分量？」SJ银赫传授她东海的方法：「紧盯著一个镜头、一直自言自语就好」

为了验证李赫宰的话，下次李东海出演节目，可以注意一下，他是不是自己一个人口中念念有词！（大笑） #乖僻的五兄弟 #Super Junior #银赫 #BrownEyedGirls #佳人
JTBC综艺节目《乖僻的五兄弟》於上周四（7日）播出第2集。这是一档五位兄弟对於生活中许多平凡且多样的主题进行排名及争论的脱口秀节目，固定成员为朴俊炯、徐章煇、金钟国和李镇赫，上周的特邀成员为Super Junior银赫。
节目下半场由近期回归韩国歌坛的Brown Eyed Girls担任嘉宾，她们分享了自己的苦恼，希望能从五兄弟的口中听到新奇的答案。
佳人提出问题：「时隔好久出演节目，一个小时过去了，却一句话都没有说！现在剩下30分钟的录制时间，我该怎么确保自己的分量呢？」（注：和姐姐们相比，佳人已经将近四年没有出演节目）
对此，银赫表示：「只要盯著一台摄影机就好！」大家纷纷竖起耳朵。银赫解释：「最近艺能节目上的摄影机超多，到处都在拍自己。所以只要盯著一台摄影机就好，然后一直自言自语。」他还以成员东海为例子：「他不太会做艺能，但他现在完全放下包袱了，也开始自言自语。PD在剪辑的时候，就会给他创造一个镜头。」
没想到还有这种方法！突然想到，最近东海时常「一个人开直播」，虽然是在和粉丝们进行互动、对话，但这应该能帮助他更适应摄影机的镜头吧～（笑）
（图片来源：JTBC、SNS）
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