新专辑〈Purpose〉横扫排行榜！太妍致谢「难以言喻我的感受」
KPOP 2019年10月29日 星期二12:22 施乃琪
万众期待的太妍第二张个人正规专辑〈Purpose〉一发行，果然毫不意外地横扫排行榜，太妍的反应也很可爱呢！
太妍在昨晚（28 日）推出了〈Purpose〉后，主打歌 “Spark” 三小时后内立刻登上 MelOn、Genie、Bugs、NAVER Music、Olleh Music⋯⋯等个大音源网站的即时榜冠军，专辑本身也在台湾、泰国、新加坡、墨西哥、智利⋯⋯等 21 个国家的 iTunes 专辑榜上夺冠。
对於这些好成绩，太妍昨晚也在 SNS 上发出动态，一脸难以置信地表示「天啊⋯⋯第 1 名？」「谢谢大家⋯⋯无论写下什么都难以表达我的心情，一直写了又删」。
不过今天接受媒体访问时，太妍透露：「我在发行这张专辑前准备了很长的一段时间，这应该是有特别多想法和努力的一张专辑。我想先感谢在看不见的地方和我一起发挥热忱的工作人员们，还有总是相信我、听我的音乐的歌迷们，真的很谢谢你们。」
另一方面，太妍也将於 11 月 23 日傍晚六点（韩国时间），在庆熙大学和平的殿堂举行个人粉丝见面会《2019 TAEYEON FANMEETING 'Inside' - TAEYEON with S♡ON》，期待届时听到新歌！
（照片和影片来源：SM Entertainment、taeyeon_ss）
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