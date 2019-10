《意外发现的一天》成双成对还有官方认证,11组CP你最想站哪一对? 《绿豆传》大反转!没想到温柔浪漫的「律武大人」的真实身分竟是…真的没想到啊! 【有片】《爱的迫降》首版预告、剧照:玄彬&孙艺珍主演 预计下月(11月)首播 出道20年无烂片! 细数孔晓振经典影视作品TOP 6 在烧酒中..加入了甜甜的蜂蜜!韩国最近推出「蜂蜜烧酒」,这款完全适合女孩们啊! 【多图】权志龙今日退伍!现场聚集3000多名粉丝 「谢谢大家等我,会回到本职继续努力工作的」 OH MY GIRL神奇的舞蹈走位!谁说成员是奇数才能拍出绝美编舞 防弹少年团《Love Yourself: Speak Yourself》有多惊人?用数字来一窥纪录! 宣美首席「站哥」! 亲弟弟为她拍摄的照片,每一张都堪比杂志大片 【K社韩文小百科】吃鸡翅会变成花心大萝卜?虽然很瞎,但95%韩国人都信 网友剪辑《意外发现的Sky Castle》当白经(李在旭)遇上姜艺瑞(金惠允) 河成云和Jimin在SNS狂放闪! 不论走到哪都要秘密拍摄「情侣照」 现在去韩国旅行口袋里一定要放零钱!!热乎乎的街头美食太勾引人了

