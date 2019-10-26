《意外发现的一天》成双成对还有官方认证，11组CP你最想站哪一对？

《意外发现的一天》每一组CP情侣档都有独特的默契，但原来有11组那么多……？不知大家最喜欢看哪一对的互动呢～？
MBC 热门水木剧《意外发现的一天》每集一播出便在网上引起相当多的讨论，不仅年轻演员之间的默契非常好，剧情吸引人且选角成功，连花絮的互动也好看又自然。
说到演员之间的默契，剧组也给年轻演员们很大的发挥空间，剧迷们的讨论重点也经常放在演员之间的CP配对，不论是「男女配」、「男男配」或「女女配」都能感受到演员之间的融洽与默契。
▼剧中以两段三角恋为主轴发展，若想在每周三、四韩国播出后最快4小时，就能快速看到繁体中字的香港用户，小编推荐大家可以上「黄Viu煲剧平台」免费观看喔！
小编就列出11组CP配对，其中还有官方认证，看看大家有没有follow到罗～：
【1】殷端午（金惠允 饰）&一天（路云 饰），关注度最高的男女主角，一天总是有意无意挑动端午的心，让人看了也跟著心动啊～！（连导演也认证路云是选手级的人物XD）
【2】白经（李在旭 饰）&殷端午，虽然一开始白经拒端午於千里之外，但渐渐开始在意她，展开猛烈攻势，这一对的发展也很吸引人呢！
【3】一天&白经，这对男男配被粉丝称为「白天CP」，两人越来越意识到对方的存在，不管是剧中还是花絮都有著密切的互动，非常值得关注。
【4】吴南柱（金勇大 饰）&吕珠多（李娜恩 饰），漫画中真正的男女主人公，同框就等於是一幅美丽的画，颜值极高的一对CP。
【5】吕珠多&李道华（郑干柱 饰），如守护天使般的李道华，究竟他能否求爱成功？摆脱悲情男配角的结局呢？
【7】李道华&殷端午，他们二人最先拥有「自我意识」又不愿被命运摆布，总是聚在一起诉苦的互动相当有趣。
【8】申世美（金智仁 饰）&殷端午，总是为端午应援的世美相当可爱，可惜是对象是错误的～XDDD
【9】安秀哲（金贤睦 饰）&申世美，端午最要好的两位好友，如冤家一般的存在。
【10】殷端午&吕珠多，电视剧的女主角和漫画的女主角，二人因为剧情需要被命运绑著，端午就像是白马王子一般保护著珠多。
【11】殷端午&金美才（李泰利 饰），始终神秘又掌握著漫画世界一切的「炒鱿鱼丝妖精」金美才，一边引导端午适应，却又暗地里处处阻碍，究竟原因会是什么呢～！？
（图自：官方剧照／黄Viu煲剧平台）
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