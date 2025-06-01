Plustar TOP4出炉！金惠奫&边佑锡又同时上榜了

5月26日，明星应援投票平台 Plustar（플러스타）公布了第25期 TOP4 明星名单。

根据 Plustar 公布的结果，本期累积最多票数的四位明星分别是：

1. 金惠奫（1230万9850银星点）



2. 路云（1200万0910银星点）



3. 梁俊日（429万8720银星点）



4. 边佑锡（194万8460银星点）



「TOP4 Star」是根据过去四周进行的周榜投票总和决定的。 本期前四名的明星们都获得超过190万银星点的高人气，其中金惠奫和路云更是突破了1200万银星点，金惠奫以1230万点稳居第一。 值得一提的是，这四位明星都在上期榜单中入选，再次证明了他们的稳固人气。这次获选的 TOP4 明星消息，也将於明洞户外大萤幕播放，应援影片预计在6月5日至11日展出一周。

去年透过 tvN 电视剧《背著善宰跑》受到大量喜爱的金惠奫，即将以 SBS 新剧《虽然从今天开始是人类》回归。 这部作品讲述为了避免变成人类而远离善行与男人的怪咖九尾狐，与极度自恋的足球明星之间的「嫌隙关系」浪漫故事。 作为「浪漫喜剧女王」的金惠奫，这部作品将展现她值得信赖的演技与全新魅力，令粉丝们期待不已。 此外，金惠奫还确定亮相大银幕，出演恐怖影片《箭木池》，在片中饰演女主角「秀仁」，是一位出差到水库后接连遭遇无法解释事件的角色。

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