《意外發現的一天》成雙成對還有官方認證，11組CP你最想站哪一對？ 【有片】《愛的迫降》首版預告、劇照：玄彬&孫藝珍主演 預計下月（11月）首播 出道20年無爛片！ 細數孔曉振經典影視作品TOP 6 在燒酒中..加入了甜甜的蜂蜜！韓國最近推出「蜂蜜燒酒」，這款完全適合女孩們啊！ 【多圖】權志龍今日退伍！現場聚集3000多名粉絲 「謝謝大家等我，會回到本職繼續努力工作的」 OH MY GIRL神奇的舞蹈走位！誰說成員是奇數才能拍出絕美編舞 防彈少年團《Love Yourself: Speak Yourself》有多驚人？用數字來一窺紀錄！ 宣美首席「站哥」！ 親弟弟為她拍攝的照片，每一張都堪比雜誌大片 【K社韓文小百科】吃雞翅會變成花心大蘿蔔？雖然很瞎，但95%韓國人都信 網友剪輯《意外發現的Sky Castle》當白經（李在旭）遇上姜藝瑞（金惠允） 河成雲和Jimin在SNS狂放閃！ 不論走到哪都要秘密拍攝「情侶照」 現在去韓國旅行口袋裡一定要放零錢！！熱乎乎的街頭美食太勾引人了

《意外發現的一天》每一組CP情侶檔都有獨特的默契，但原來有11組那麼多……？不知大家最喜歡看哪一對的互動呢～？

MBC 熱門水木劇《意外發現的一天》每集一播出便在網上引起相當多的討論，不僅年輕演員之間的默契非常好，劇情吸引人且選角成功，連花絮的互動也好看又自然。



說到演員之間的默契，劇組也給年輕演員們很大的發揮空間，劇迷們的討論重點也經常放在演員之間的CP配對，不論是「男女配」、「男男配」或「女女配」都能感受到演員之間的融洽與默契。



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小編就列出11組CP配對，其中還有官方認證，看看大家有沒有follow到囉～：

【1】殷端午（金惠允 飾）&一天（路雲 飾），關注度最高的男女主角，一天總是有意無意挑動端午的心，讓人看了也跟著心動啊～！（連導演也認證路雲是選手級的人物XD）



【2】白經（李在旭 飾）&殷端午，雖然一開始白經拒端午於千里之外，但漸漸開始在意她，展開猛烈攻勢，這一對的發展也很吸引人呢！



【3】一天&白經，這對男男配被粉絲稱為「白天CP」，兩人越來越意識到對方的存在，不管是劇中還是花絮都有著密切的互動，非常值得關注。



【4】吳南柱（金勇大 飾）&呂珠多（李娜恩 飾），漫畫中真正的男女主人公，同框就等於是一幅美麗的畫，顏值極高的一對CP。



【5】呂珠多&李道華（鄭乾柱 飾），如守護天使般的李道華，究竟他能否求愛成功？擺脫悲情男配角的結局呢？



【6】吳南柱&李道華，這對好兄弟因愛而反目成仇。



【7】李道華&殷端午，他們二人最先擁有「自我意識」又不願被命運擺佈，總是聚在一起訴苦的互動相當有趣。



【8】申世美（金智仁 飾）&殷端午，總是為端午應援的世美相當可愛，可惜是對象是錯誤的～XDDD



【9】安秀哲（金賢睦 飾）&申世美，端午最要好的兩位好友，如冤家一般的存在。



【10】殷端午&呂珠多，電視劇的女主角和漫畫的女主角，二人因為劇情需要被命運綁著，端午就像是白馬王子一般保護著珠多。



【11】殷端午&金美才（李泰利 飾），始終神秘又掌握著漫畫世界一切的「炒魷魚絲妖精」金美才，一邊引導端午適應，卻又暗地裡處處阻礙，究竟原因會是什麼呢～！？



（圖自：官方劇照／黃Viu煲劇平台）

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