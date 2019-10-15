D社变侦探追查安宰贤「出轨证据浴袍照」！具惠善又被打脸了吗？

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10月11日具惠善发了一张没有露脸的「浴袍照」来控诉安宰贤，字里行间暗示安宰贤外遇。没想到D社竟然找到了反驳证据。

具惠善发布的照片是一个穿著浴袍、没有露面、坐在沙发上的人， 号称是「安宰贤婚内出轨」的证据照片，并称「照片一共有4张，已提交法院」。 还说本来想著拿这张照片当新歌专辑的封面。



曾经独家报导过具惠善和安宰贤两人短讯内容，为安宰贤伸冤的D社这次竟然从照片中发现了蛛丝马迹，并追踪了下去。 照片的浴袍上绣著英文大写字母「W」，D社记者推测是华克山庄（Walkehill）旗下品牌，於是致电酒店询问，得到的答答复是「我们酒店并没有使用过白色浴袍，我们的是深灰色。 」 该酒店於2017年重新开业，新酒店名为W酒店，而由华克山庄管理时期，酒店使用的浴袍颜色为深红色，且酒店从未使用过白色浴袍，因此具惠善照片上写有W的酒店浴袍并非是韩国国内酒店。

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D社又开始重新追查，最终结果就是用这种绣著W字母的白色浴袍为新加坡的W酒店（Sentosa店）。 之后D社询问了安宰贤代理律师，律师表示：「根据出境记录显示，安宰贤曾於2012年12月30日去过新加坡。 」因为具惠善发布的照片并没有露脸，因此无法得知到底是谁。 然而，假设照片里的男生就是安宰贤的话，D社推测这也是2012年12月30日的照片，是在和具惠善交往的2年前。

具惠善曾经在某档节目中表示：「婚后曾在安宰贤的电脑里看到一些酒店的照片。 」因此也很难不让人联想到这些照片是否是具惠善所说的那些安宰贤婚前照。



「图：NATE、具惠善IG」

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