D社變偵探追查安宰賢「出軌證據浴袍照」！具惠善又被打臉了嗎？

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10月11日具惠善發了一張沒有露臉的「浴袍照」來控訴安宰賢，字裡行間暗示安宰賢外遇。沒想到D社竟然找到了反駁證據。

具惠善發佈的照片是一個穿著浴袍、沒有露面、坐在沙發上的人， 號稱是「安宰賢婚內出軌」的證據照片，並稱「照片一共有4張，已提交法院」。 還說本來想著拿這張照片當新歌專輯的封面。



曾經獨家報導過具惠善和安宰賢兩人短訊內容，為安宰賢伸冤的D社這次竟然從照片中發現了蛛絲馬跡，並追蹤了下去。 照片的浴袍上繡著英文大寫字母「W」，D社記者推測是華克山莊（Walkehill）旗下品牌，於是致電酒店詢問，得到的答答復是「我們酒店並沒有使用過白色浴袍，我們的是深灰色。 」 該酒店於2017年重新開業，新酒店名為W酒店，而由華克山莊管理時期，酒店使用的浴袍顏色為深紅色，且酒店從未使用過白色浴袍，因此具惠善照片上寫有W的酒店浴袍並非是韓國國內酒店。

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D社又開始重新追查，最終結果就是用這種繡著W字母的白色浴袍為新加坡的W酒店（Sentosa店）。 之後D社詢問了安宰賢代理律師，律師表示：「根據出境記錄顯示，安宰賢曾於2012年12月30日去過新加坡。 」因為具惠善發佈的照片並沒有露臉，因此無法得知到底是誰。 然而，假設照片里的男生就是安宰賢的話，D社推測這也是2012年12月30日的照片，是在和具惠善交往的2年前。

具惠善曾經在某檔節目中表示：「婚後曾在安宰賢的電腦裡看到一些酒店的照片。 」因此也很難不讓人聯想到這些照片是否是具惠善所說的那些安宰賢婚前照。



「圖：NATE、具惠善IG」

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