SM娱乐：「Sulli的葬礼将不会公开举行」 旗下艺人陆续取消原定行程

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因为突如其来的噩耗，SM娱乐直到昨日晚间才发表官方声明，并表示遗属们希望能安静地举行葬礼，恳请大家协助Sulli走完最后一程。



Sulli所属社SM娱乐於昨日（14日）晚间发表官方立场：「很抱歉，传达给大家这样悲伤和遗憾的消息。Sulli离开我们身边了，现在的状况非常难以置信并十分痛苦。为了突然陷入冲击和悲伤的遗属家族们，希望大家可以停止散播谣言和推测性报导。为故人的最后一程献上深深的哀悼。」

过了约3小时，SM娱乐追加声明：「现在要传达有关Sulli葬礼的相关事项。Sulli的遗属们因突如其来的噩耗，陷入深深的悲痛中，希望能安静地举行葬礼。因此灵堂及出殡等所有葬礼程序，均以非公开的形式进行，遗属们也不希望记者采访吊唁者，请大家多多谅解。恳请大家协助她走好最后一程。」



Sulli离开后，SM娱乐旗下艺人的原定行程也几乎全面停止：Super Junior取消回归现场放送《The SUPER Clap》、SuperM取消SBS回归秀的事前录制、太妍的新专辑预告及CHEN的签售会将会重新安排、NCT DREAM推迟演唱会《The Dream Show》的普通预售。而曾与Sulli一起以f(x)活动的Amber，也通过SNS表示：「要暂停活动」。

（图片来源：Instagram＠jelly_jilli）

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