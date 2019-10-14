OH MY GIRL的构成是老幺Arin+6个妈妈？忙内On Top，姐姐的眼里只有小妹妹XD
明星 2019年10月14日 星期一08:00 Rui
每一个爱豆团里都会有一名最小的成员，他们就被亲切地称为「忙内」，而老么通常都是一队最受哥哥姐姐们喜爱的团宠。
Oh My Girl一共有7名成员，但在粉丝的眼中成员们的构成就是：Arin和6名Arin的妈妈粉。 为什么这么说呢？
Arin要拍照，立刻有6位摄影师到位！ 近景、全身，「妈妈们」一定能自己乔好各种角度把「女儿」拍的美美的
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当Arin要撒娇时，看看「妈妈们」的表现。 完全就是众星捧月
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自动变身小粉丝，我们的眼中只有乖女儿~
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有一天「女儿」已经长大到可以跳性感舞蹈了，「妈妈们」的反应是：wuli乖宝宝长大了，妈妈真激动。
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看到老么Arin的姐姐们，颧骨不自觉就飞了起来~
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Arin毕业怎么能少了6个姐姐呢？ 此时姐姐们的心里OS应该是：我家有女初长成，欣慰！
不得不说Arin也非常幸运啊，遇到了6名如此爱护她的姐姐~
「图：PANN」
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