TOP前女友韩瑞熙公开出柜了！！ 《脸赞时代》出身的新女友打两次针外貌变男生，被称「小姜栋元」

韩瑞熙，虽然不是什么艺人明星，却数次出现在娱乐头条上，只能说她不简单。 先是搞臭了Bigbang成员TOP，之后又搞臭了iKON的队长B.I，YG的两名大将都折在她的手里。
日前，韩瑞熙又向大众扔出了一个重磅消息，她出柜了！ 7日的直播里，韩瑞熙以一句「交往的时间比大家想得要久」承认了恋情。 韩瑞熙的同性女友名叫郑多恩（音译），因上过《脸赞时代7》而小有名气。 此前她们曾2次爆出绯闻，但韩瑞熙一再否认，还透露：「我确实认识多恩姐，但绝对不是交往的关系。 我现在有一个交往了5个月的男友，她只是我从20岁时就认识的姐姐。 」
没想到这次韩瑞熙竟然亲口承认出柜，并回应质疑两人在玩情侣COSPLAY的网民称「不管怎么说你们都不信啊。 」郑多恩也承认了韩瑞熙的女友地位，韩瑞熙更是透露：「我们交往的时间要比大家想像中的时间久得多」。
两人第一次爆出绯闻绯闻是因为9月25日郑多恩IG上一张她和女生的牵手照，当时就有粉丝以女生的美甲和韩瑞熙一模一样推测该女生就是韩瑞熙，但韩瑞熙只是回应自己有一名已经交往了5个月的男友，和郑多恩只是认识而已。 之后韩瑞熙和郑多恩又通过IG公开越南同游的照片和录影，又一次掀起绯闻，然而韩瑞熙再次否认恋情却承认两人同游，还模棱两可地称：「我知道大家在想什么，但我们真的不是那种关系， 请不要再把我俩扯在一起了。 不过我也不知道多恩姐对我有没有好感。 」
谁知一个月不到，韩瑞熙就突然公开出柜，承认和郑多恩交往，变脸速度之快让广大网民咋舌。 《脸赞时代7》出身的郑多恩现在的外貌更偏向男生长相，她透露自己已经注射过2次男性荷尔蒙，「之前交往过的比我大12岁的女友想要注册结婚，听说只要外观上变成男生的话身份证的首个数字就能变成1，她就让我打男性荷尔蒙试试看。 我就打了2次，现在外貌就变成这样了。 」郑多恩还因帅气的长相被不少人称为「小姜栋元」。
「图：韩瑞熙、郑多恩IG」
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