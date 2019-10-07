Luna 与新东家签约！「将展现过去未能发挥的魅力和才华」
KPOP 2019年10月7日 星期一11:30 施乃琪
f(x) 成员 Luna 在上个月与合作多年的 SM Entertainment 约满不续，幸好很快地她就与新东家签约，期待 Luna 未来的发展！
经纪公司 Human Contents 今天（7 日）上午宣布已经和 Luna 签订了专属合约，并透露会请来专门的制作及宣传团队，全力支持 Luna 展现先前无法发挥的魅力和音乐才华。
在签约消息底定后，Luna 也在自己的 Instagram 上公开了两张开心的自拍照，首先透露自己离开了 SM Entertainment、和新东家 Human Contents。「我和 SM Town 家人们一起笑著、哭著度过许多时光，真心地感谢你们。我不会忘记这种感激的心情，也会更努力做音乐，努力为粉丝展现各式各样的表现。」
Luna 表示：「大家一直以来的支持都陪伴著我，我 Luna 也会一直全力以赴的！谢谢大家！」
（照片或影片来源：Human Contents、hermosavidaluna）
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