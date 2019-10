朴娜莱健康恢复今日开工! 录制MBC《我独自生活》 宋慧乔近照大量公开! 久违更新运动LOOK优雅依旧 李炳宪再度与名编剧合作?获邀演出卢姬璟新作! 韩国女团DreamNote将於10月20日举办[Page]见面会 全新爱情喜剧《有瑕疵的人们》公开安宰贤、吴涟序、金瑟琪等人的台词排练照 OCN Dramatic Cinema 系列第三作筹划中 李善彬、车太铉有望主演! 10月有超多新歌可以听!「音源大雾」等级的SOLO女歌手:Heize、太妍、IU都将陆续回归! Chen 再创销量佳绩 〈Dear my dear〉横扫单周榜! 《他人即地狱》大结局收视刷新自身纪录,李栋旭&任时完表现大获好评! 曾出演《偶像学校》练习生爆料:「fromis_9出道的9名成员,部分成员在拍摄前就与CJ ENM签约!」 《Running Man》李光洙无辜被扒光~节目上露出结实好身材! 《新西游记7》10月25日首播!成员们角色公开...对姜镐童、曹圭贤的造型官方IG表示:「太耀眼了!」 乐童音乐家AKMU新歌《航海》蝉联音源榜首13天 【有片】SUJU男饭Get!亲和力十足的东海 让原本喜欢少时的预备军弟弟写信:「很高兴哥先主动示好」 因信赖而听的经典!Fly to the Sky 出道廿周年前夕回归 AB6IX 今日回归 出道仅四个半月就发正规专辑! VICTON 出道将满三周年 11 月携新专辑回归! Luna 与新东家签约!「将展现过去未能发挥的魅力和才华」 WINNER 闪电宣布好消息 本月携新专辑回归! 恭喜《我的大叔》、《阳光先生》、金在中、金南佶在釜山首届ACA获奖! 【有片】《去冰岛的三餐》终於抵达目的地:殷志源体贴工作人员并给予「温暖」…果然「亲哥」类型! 男团PENTAGON世巡《PRISM》台湾站圆满成功 【有片】《我家的熊孩子》预告:全部都是「熊孩子」无误!SUJU居然要用「猜拳」决定谁先结婚? T-ara出身韩雅凛未婚先孕遭恶评,怒怼网民:怀孕不可耻!网民:婚前怀孕也不值得炫耀 【有片】《Heart 4 U》预告:EXO XIUMIN亲自指定下位主人公…就是以SOLO迷你2辑回归的CHEN! 张基龙、郑秀晶(Krystal)、蔡秀彬将合作电影《酸酸甜甜》!预计年底开拍 【有片】雨大到睁不开眼!淋成落汤鸡也坚持演出的宣美,别样的性感 NU'EST 回归倒数两周 白虎预告率先曝光! 好好长大的教科书版经典例子:金赛纶19岁的脸&身材,被称韩版「黑寡妇」!

