Luna 與新東家簽約！「將展現過去未能發揮的魅力和才華」
KPOP 2019年10月7日 星期一11:30 施乃琪
f(x) 成員 Luna 在上個月與合作多年的 SM Entertainment 約滿不續，幸好很快地她就與新東家簽約，期待 Luna 未來的發展！
經紀公司 Human Contents 今天（7 日）上午宣布已經和 Luna 簽訂了專屬合約，並透露會請來專門的製作及宣傳團隊，全力支持 Luna 展現先前無法發揮的魅力和音樂才華。
在簽約消息底定後，Luna 也在自己的 Instagram 上公開了兩張開心的自拍照，首先透露自己離開了 SM Entertainment、和新東家 Human Contents。「我和 SM Town 家人們一起笑著、哭著度過許多時光，真心地感謝你們。我不會忘記這種感激的心情，也會更努力做音樂，努力為粉絲展現各式各樣的表現。」
Luna 表示：「大家一直以來的支持都陪伴著我，我 Luna 也會一直全力以赴的！謝謝大家！」
（照片或影片來源：Human Contents、hermosavidaluna）
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