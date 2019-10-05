【K社韩文小百科】名声臭到被BBC分享的韩国社会「特有」角色！

在韩国有一种人，占据著阶级上层位置却遗憾没能做出正面影响，年轻人对他们深恶痛绝、敢怒不敢言，却又无力反击、无处可逃，他们就是今天要聊的词：꼰대。
꼰대一词本来是学生对父辈、教师等年长男性的隐语，现在已经扩展到「权威思想严重的年长人士、老师、上司」，带有贬义。 这个词在韩国近两年算是热门词汇，不过在海外突然为人所知还是因为今年9月23日英国BBC电视台在Facebook(脸书)上以「本日单词」的形式介绍了「 Kkondae（꼰대）」，并解释为：「认为自己永远正确、别人永远错误的年纪大的人。 」
派生词「꼰대질」就是指「꼰대行径」，最典型的就说将自己的经历和思考方式一般化，对地位较低或较年轻的人进行不合时宜的说教，强求他们用旧的方式思考和做事。 其中接尾词-질代表「某种行径」，可以参考「갑질（甲方行径）」进行理解。 某种方面来说，韩国现在的年长一辈在年轻时刚好赶上韩国经济腾飞的年代，思维里深深烙印了「努力付出就会有出头天」的概念，因此教育晚辈时也经常以「我们那个时候啊......」开头， 完全不顾社会环境早已今非昔比、各方面压力令年轻人喘不过气，而生活在韩国注重年资辈分的社会中又无法完全置之不理，著实令人头大。
꼰대在韩国是被深恶痛绝的一种存在，想不到被BBC分享之后也引来大批西方人表示共鸣：「我丈夫自从结婚那一天起就变成了꼰대」、「突然找到了适合我继母的昵称」XD
反之，如果有人即使有了一定地位仍然愿意保持与时俱进、也不对晚辈进行过时的说教，当然也会获得称赞。韩国网友总结了「避免成为꼰대的7大原则」，从中大概可以一窥꼰대们平时都是如何行动的：
1. 如果对方没有主动要求，就不要总想著给出忠告。
2. 不要把从前的瞬间与现在的对方进行比较。
3. 不要把第一次做某件事的人和自己的现在进行比较。
4. 少用指示型语句，多用劝导型语句。
5. 不要给出《人间剧场》型的安慰。
6. 不要以年龄划分人群，而是以能力。
7. 给出忠告之后就忘掉吧。
最后看几个关於꼰대的例句吧：
-나이 들고 지위가 올라가도, 꼰대가 되지 않도록 스스로를 경계하는 지혜가 늘어 가는 사람도 있다
-有的人会培养一种智慧，即使年纪增长、地位提高，也能警醒自己不要成为꼰대。
-이거 진짜 쉬운게 아닌거다. 어떤분야는 경력오래될수록 스타일 굳어져 꼰대 되기 쉬운데.. 리스펙!
-这真的不是件容易的事，在某个领域积累的经验越多就越容易风格僵化、变成꼰대，好佩服！
（图源：网路）
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