【K社韓文小百科】名聲臭到被BBC分享的韓國社會「特有」角色！

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在韓國有一種人，佔據著階級上層位置卻遺憾沒能做出正面影響，年輕人對他們深惡痛絕、敢怒不敢言，卻又無力反擊、無處可逃，他們就是今天要聊的詞：꼰대。

꼰대一詞本來是學生對父輩、教師等年長男性的隱語，現在已經擴展到「權威思想嚴重的年長人士、老師、上司」，帶有貶義。 這個詞在韓國近兩年算是熱門詞彙，不過在海外突然為人所知還是因為今年9月23日英國BBC電視台在Facebook(臉書)上以「本日單詞」的形式介紹了「 Kkondae（꼰대）」，並解釋為：「認為自己永遠正確、別人永遠錯誤的年紀大的人。 」



派生詞「꼰대질」就是指「꼰대行徑」，最典型的就說將自己的經歷和思考方式一般化，對地位較低或較年輕的人進行不合時宜的說教，強求他們用舊的方式思考和做事。 其中接尾詞-질代表「某種行徑」，可以參考「갑질（甲方行徑）」進行理解。 某種方面來說，韓國現在的年長一輩在年輕時剛好趕上韓國經濟騰飛的年代，思維裡深深烙印了「努力付出就會有出頭天」的概念，因此教育晚輩時也經常以「我們那個時候啊......」開頭， 完全不顧社會環境早已今非昔比、各方面壓力令年輕人喘不過氣，而生活在韓國注重年資輩分的社會中又無法完全置之不理，著實令人頭大。



꼰대在韓國是被深惡痛絕的一種存在，想不到被BBC分享之後也引來大批西方人表示共鳴：「我丈夫自從結婚那一天起就變成了꼰대」、「突然找到了適合我繼母的昵稱」XD



反之，如果有人即使有了一定地位仍然願意保持與時俱進、也不對晚輩進行過時的說教，當然也會獲得稱讚。韓國網友總結了「避免成為꼰대的7大原則」，從中大概可以一窺꼰대們平時都是如何行動的：

1. 如果對方沒有主動要求，就不要總想著給出忠告。

2. 不要把從前的瞬間與現在的對方進行比較。

3. 不要把第一次做某件事的人和自己的現在進行比較。

4. 少用指示型語句，多用勸導型語句。

5. 不要給出《人間劇場》型的安慰。

6. 不要以年齡劃分人群，而是以能力。

7. 給出忠告之後就忘掉吧。



最後看幾個關於꼰대的例句吧：

-나이 들고 지위가 올라가도, 꼰대가 되지 않도록 스스로를 경계하는 지혜가 늘어 가는 사람도 있다

-有的人會培養一種智慧，即使年紀增長、地位提高，也能警醒自己不要成為꼰대。

-이거 진짜 쉬운게 아닌거다. 어떤분야는 경력오래될수록 스타일 굳어져 꼰대 되기 쉬운데.. 리스펙!

-這真的不是件容易的事，在某個領域積累的經驗越多就越容易風格僵化、變成꼰대，好佩服！

（圖源：網路）

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