《浪客行VAGABOND》今晚剧照，酒馆中李升基眼神愤怒vs秀智神情悲伤

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看这部剧心脏都要很强大，因为除了主角以外，身边任何一个人都有可能是坏人，谁都没办法100%的被相信啊…。

SBS 热门金土剧《浪客行VAGABOND》（每周五、六播出）今晚将播出第5集，车达建（李升基 饰）与高海丽（秀智 饰）在酒馆中对坐，关系似乎产生了微妙的裂痕。



最新的剧照中，车达建和高海丽在酒馆中对坐，气氛显得相当沉重严肃，车达建显得非常愤怒，而高海丽则充满无奈、神情悲伤，在调查客机失事为恐怖攻击的事件上，两人渐渐彼此相信，却又再度因为什么事情，关系变得如此紧张呢？（会不会是高海丽把上司不允许调查下去的消息，通知车达建，所以才会如此愤怒呢？）



这场戏两人是在首尔龙山区青坡洞的一家酒馆拍摄的，当晚一见面都热情地笑著和彼此打招呼，时间虽晚却丝毫没有倦容，在分析剧本后两人也很专业地立刻投如角色，有著高度的集中力，这场戏也在没有NG的情况下结束了拍摄。

制作公司则表示：每集剧情都超出期待，因此观众反应非常有趣，令人鼓舞。车达建和高海丽不仅会受到外部敌人的攻击，还会经历内部矛盾的磨难。

另一个预告图则是车达建为追求真相前进青瓦台，力求能与总统对峙，不要隐瞒恐怖攻击的真相，此外，女杀手依旧紧追不舍…。



《浪客行》第5集将在今晚十点播出。

（图自：官方剧照）

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