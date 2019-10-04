【有片】《一日三餐》预告：第四位客人登场！朴素丹见到朴叙俊惊呼：「哇 是敏赫欧吧」
综艺 2019年10月4日 星期五11:16 JiaJia
电影《寄生上流》敏赫（朴叙俊）和基婷（朴素丹）居然在综艺《一日三餐》里见面了！只能说…罗PD真有你的～
由廉晶雅、尹世雅和朴素丹出演的tvN综艺节目《一日三餐－山村篇》，继郑雨盛、吴娜拉和南柱赫后，迎来最后一位客人――朴叙俊。「忙内」朴素丹陆续通过SNS公开录制时的合照。
而今晚（4日）公开的内容，就是由朴叙俊作客三餐小屋的部分啦！朴素丹见到朴叙俊惊呼：「哦！是敏赫欧吧」，朴叙俊也愉快地向朴素丹问候：「基婷，你过得好吗～」当然，客人也逃离不了「洗行李箱轮子」的仪式，朴叙俊还被多次嘱咐，小心轮子又放到地上！（那就白洗了啊XD）
朴叙俊曾特别出演朴素丹主演电影《寄生上流》，在剧中饰演基宇（崔宇植）的朋友敏赫。现实生活中，朴叙俊和崔宇植也是演艺圈至亲。不晓得罗PD有没有想过，让这两位演员一起出演节目呢～
（图片、影片来源：艺人SNS、电影《寄生上流》、tvN《一日三餐》）
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