【K社韩文小百科】亲戚，请做个安静的亲戚吧！想问这些问题，请先给钱XD

9月12日-14日是韩国的中秋节公休，加上周日，就形成了完美4日黄金假期。 美好的团圆节少不了要走亲戚，但是对於一部分来说面对七大姑八大姨的「过分关爱」，表示真的受不了啊。
小编觉得全天下的亲戚都有一个爱好，就是喜欢唠叨别人家的小孩，上学的问成绩，毕业的问工作，单身的问结婚，结婚的问孩子，有孩子的问二胎........总之他们有10000种方法「破坏」你的心情！！ 韩国的网民们就自制了「唠叨价目表」，有问题想问我，可以，那就先掏钱吧，毕竟我也是要费心思回答你的。 没有钱的问答，不好意思，我拒绝！！
-你班里第几名：7万（韩币，下同）
-要考哪所大学：10万
-到底什么时候就业：20万
-这公司有什么前景：30万
-有男友/女友了吗：50万
-你这个年纪放在以前都已经结婚有孩子了：100万
-你该减肥了，脸都成什么样了：5000万
亲戚们，觉得这个价格太贵了？没关系，我们还为你们准备了价廉物美型的问题，请看~
- 打算何时上大学：5万元
- 是不是该减肥了：10万元
- 谈恋爱了吗：10万元
- 什么时候去服兵役：15万元
- 什么时候毕业：15万元
- 还没找到工作吗：20万元
- 年薪多少：20万元
- 不打算跳槽吗：25万元
- 是不是该结婚了：30万元
- 该要孩子了吧：50万元
友情提醒：请付费后再提问，你开心，我开心，大家都开心~
「图:NAVER」
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