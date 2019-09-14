【K社韓文小百科】親戚，請做個安靜的親戚吧！想問這些問題，請先給錢XD

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9月12日-14日是韓國的中秋節公休，加上週日，就形成了完美4日黃金假期。 美好的團圓節少不了要走親戚，但是對於一部分來說面對七大姑八大姨的「過分關愛」，表示真的受不了啊。

小編覺得全天下的親戚都有一個愛好，就是喜歡嘮叨別人家的小孩，上學的問成績，畢業的問工作，單身的問結婚，結婚的問孩子，有孩子的問二胎........總之他們有10000種方法「破壞」你的心情！！ 韓國的網民們就自製了「嘮叨價目表」，有問題想問我，可以，那就先掏錢吧，畢竟我也是要費心思回答你的。 沒有錢的問答，不好意思，我拒絕！！

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「嘮叨價目表」到底有哪些問題，又開價如何呢？



-你班裡第幾名：7萬（韓幣，下同）

-要考哪所大學：10萬

-到底什麼時候就業：20萬

-這公司有什麼前景：30萬

-有男友/女友了嗎：50萬

-你這個年紀放在以前都已經結婚有孩子了：100萬

-你該減肥了，臉都成什麼樣了：5000萬

親戚們，覺得這個價格太貴了？沒關係，我們還為你們準備了價廉物美型的問題，請看~



- 打算何時上大學：5萬元

- 是不是該減肥了：10萬元

- 談戀愛了嗎：10萬元

- 什麼時候去服兵役：15萬元

- 什麼時候畢業：15萬元

- 還沒找到工作嗎：20萬元

- 年薪多少：20萬元

- 不打算跳槽嗎：25萬元

- 是不是該結婚了：30萬元

- 該要孩子了吧：50萬元

友情提醒：請付費後再提問，你開心，我開心，大家都開心~

「圖:NAVER」

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