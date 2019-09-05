警方宣布重新调查B.I吸毒嫌疑！前次调查或有梁铉锡从中作梗

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近日，韩国警方表示将对B.I吸毒的嫌疑重新展开调查，这次将不依赖检察厅的协助。

京畿道南部地方员警厅厅长本月2日召开记者会称：「员警将独立於检方之外对B.I重新进行调查。 目前正在说服举报者A某接受警方调查，A某的律师已经一定程度上被说服了。 」

A某是一名公益举报者，之前曾将B.I购买毒品的相关资料交给国民权益委员会。 A某在2016年因毒品相关嫌疑接受警方调查时称，是受B.I之托购毒并交给他，并向警方提交了相关简讯等具体资料，但管辖区的警署并未确实进行调查。 A某表示：「YG娱乐前代表梁铉锡曾强迫我推翻口供，条件是替我支付律师费用。 」

国民权益委员会和A某认为调查机构与YG娱乐存在勾结关系，故将该案移交给了大检察厅，A某的律师也一直要求检方而非警方进行调查。 然而，检察厅只与A某的律师进行了一次面谈，并未正式进行调查。

（图源：KSD）

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