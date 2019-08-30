tvN 热门剧《德鲁纳酒店》完结后《阿斯达年代记》第3部将於下周六接续播出！
韩剧 2019年8月30日 星期五11:20 MiJimin
（最新剧照）有追完《阿斯达年代记》第1&2部的剧迷们，第3部也一样让你期待吗～！？
tvN 可以说是强档韩剧一部接一部，由张东健、宋仲基、金智媛、金玉彬等人主演的《阿斯达年代记》第1&2部，揭起了不少话题性，而 IU、吕珍九所主演的《德鲁纳酒店》接续也相当给力，两出剧的话题性一直排在冠军之位。
而《德鲁纳酒店》也将在本周日（9月1日）迎来第16集大结局，完结后再由《阿斯达年代记》第3部接续播出，预计一样能够占据20~30%以上的话题讨论度。
*一般韩剧在韩国 GOODDATA 调查公司的讨论占有率是 3~5%，超过 10% 偏高属於热门程度，而《德鲁纳酒店》和《阿斯达年代记》都能有 30% 以上的成绩。
▼《阿斯达年代记》第3部官方海报，将在9月7日～9月22日播出。
▼最新剧照，四位主演的关系也将陷入胶著，各种「同盟关系」也会在第3部进入新的考验。
《阿斯达年代记》第3部将在9月7日晚间九点首播。
（图自：官方剧照）
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