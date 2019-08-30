【有片】《德鲁纳酒店》第15集预告：满月将「这个」经客房经理转交给灿星！灿星究竟能不能再见满月一面？
韩剧 2019年8月30日 星期五11:23 JiaJia
满月（李知恩 饰）和灿星（吕珍九 饰）虽然是笑著合照，却莫名悲伤… #德鲁纳酒店 #是心情使然吗 #满月的眼睛好像有著雾气
本周日（1日）将迎来大结局的tvN周末剧《德鲁纳酒店》，剧组终於在今日（30日）公开倒数第2集（第15集）的最新预告影片！
灿星等呀等，却迟迟等不到满月归来。酒店里充斥著满月的身影，灿星真的好想、好想她…突然，客房经理拿出一个东西，说是满月要转交给他的。原来，里面放著满月曾经要给灿星喝的「药」，似乎是希望灿星可以回归正常的人类生活。
另一方面，麻姑神告诉灿星：「若是去了那里，应该可以看到以前的满月堂。」灿星问：「也可以看到过去的张满月吗？」灿星打开门，他能否看到思念已久的满月？
另外，据官方表示，与主角李知恩、吕珍九，以及吴忠焕导演有著深厚缘分的金秀贤，将特别出演《德鲁纳酒店》。究竟他会以什么样的角色登场，引发大众好奇及关心。
（图片、影片来源：艺人SNS、tvN《德鲁纳酒店》）
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