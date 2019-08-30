FTIsland 新歌片段大放送 下个月发新专辑！ 恐怖！ 从「新天地」退出时收到的简讯：「在毒蛇地狱中永世受苦吧！ 」 SJ将以正规九辑回归歌坛！和成员充分讨论后…希澈因健康状况确定不参与《SS8》与音乐放送 Red Velvet〈Umpah Umpah〉发威 一口气连夺三座冠军奖杯！ 继《Dr. Prisoner》后南宫珉又接新戏啦！与朴恩玭合作SBS《Stove League》 预计11月首播 【有片】《德鲁纳酒店》第15集预告：满月将「这个」经客房经理转交给灿星！灿星究竟能不能再见满月一面？ tvN 热门剧《德鲁纳酒店》完结后《阿斯达年代记》第3部将於下周六接续播出！ 与池晟、李准基「同门」！最近活跃於小萤幕的新生代演员：李有镇、李太善、宋康 大家都关注了吗？ KBS经典综艺节目《两天一夜》确定回归，官方：积极准备中 朴叙俊疑似为拍《梨泰院Class》理发！ 新造型跟漫画里太像了吧？！ 【有片】EXO CHEN突袭街头开唱！偶遇他的粉丝都是什么神仙运气啊～ 帅晕！ BTS防弹少年团柾国更新长发自拍 新剧《意外发现的一天》五位长腿OPPA的人物剧照全公开，哪一位是你的pick呢～！？ 这个聚会未免太豪华！宋康昊、李炳宪、河正宇、裴斗娜、柳俊烈和金泰梨都在这里 具荷拉前男友4项罪名成立，偷拍性爱录像被判无罪！法官：拍摄当时是恋人关系

满月（李知恩 饰）和灿星（吕珍九 饰）虽然是笑著合照，却莫名悲伤… #德鲁纳酒店 #是心情使然吗 #满月的眼睛好像有著雾气



本周日（1日）将迎来大结局的tvN周末剧《德鲁纳酒店》，剧组终於在今日（30日）公开倒数第2集（第15集）的最新预告影片！

灿星等呀等，却迟迟等不到满月归来。酒店里充斥著满月的身影，灿星真的好想、好想她…突然，客房经理拿出一个东西，说是满月要转交给他的。原来，里面放著满月曾经要给灿星喝的「药」，似乎是希望灿星可以回归正常的人类生活。

另一方面，麻姑神告诉灿星：「若是去了那里，应该可以看到以前的满月堂。」灿星问：「也可以看到过去的张满月吗？」灿星打开门，他能否看到思念已久的满月？



另外，据官方表示，与主角李知恩、吕珍九，以及吴忠焕导演有著深厚缘分的金秀贤，将特别出演《德鲁纳酒店》。究竟他会以什么样的角色登场，引发大众好奇及关心。

（图片、影片来源：艺人SNS、tvN《德鲁纳酒店》）

写手：JiaJia@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻