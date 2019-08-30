FTIsland 新歌片段大放送 下个月发新专辑！ 恐怖！ 从「新天地」退出时收到的简讯：「在毒蛇地狱中永世受苦吧！ 」 SJ将以正规九辑回归歌坛！和成员充分讨论后…希澈因健康状况确定不参与《SS8》与音乐放送 Red Velvet〈Umpah Umpah〉发威 一口气连夺三座冠军奖杯！ 继《Dr. Prisoner》后南宫珉又接新戏啦！与朴恩玭合作SBS《Stove League》 预计11月首播 【有片】《德鲁纳酒店》第15集预告：满月将「这个」经客房经理转交给灿星！灿星究竟能不能再见满月一面？ tvN 热门剧《德鲁纳酒店》完结后《阿斯达年代记》第3部将於下周六接续播出！ 与池晟、李准基「同门」！最近活跃於小萤幕的新生代演员：李有镇、李太善、宋康 大家都关注了吗？ KBS经典综艺节目《两天一夜》确定回归，官方：积极准备中 朴叙俊疑似为拍《梨泰院Class》理发！ 新造型跟漫画里太像了吧？！ 【有片】EXO CHEN突袭街头开唱！偶遇他的粉丝都是什么神仙运气啊～ 帅晕！ BTS防弹少年团柾国更新长发自拍 新剧《意外发现的一天》五位长腿OPPA的人物剧照全公开，哪一位是你的pick呢～！？ 这个聚会未免太豪华！宋康昊、李炳宪、河正宇、裴斗娜、柳俊烈和金泰梨都在这里 具荷拉前男友4项罪名成立，偷拍性爱录像被判无罪！法官：拍摄当时是恋人关系

最近有在追看《浪漫的体质》、《德鲁纳酒店》、《当恶魔呼喊你的名字时》‬&《喜欢的话请响铃》的剧迷们，应该对他们不陌生吧～ #李有镇 #李太善 #宋康

经纪公司「Namoo Actors」旗下有池晟、李准基、朴敏英和金香起等多位演员，而近期活跃於小萤幕并令人印象深刻的新生代演员，有：李有镇、李太善、宋康，他们分别出生於1992、1993、1994年，各位是不是也被他们吸引了呢？





李有镇於2013年出道，曾参加过Mnet选秀节目《Produce 101 S2》。不少人表示，在李有镇的脸上能看到「孔刘」和「李准基」的影子。他曾在电影《雨你再次相遇》中饰演苏志燮的少年时期，令人印象深刻。

电视剧作品则有《第二个二十岁》、《青春时代2》、《认识的妻子》等，目前ON档作品为《浪漫的体质》，在剧中饰演千玗嬉的前男友。（Instagram帐号：youjin0406）





李太善於2016年通过《戏子》出道，之后曾出演过《三色幻想－戒指女王》、《机智牢房生活》和《我的ID是江南美人》等电视剧。最近的他作为「满月的男人」之一，在《德鲁纳酒店》中「一人饰二角」――延宇和朴英秀，获得不少关注。古代的他是山间小贼，转世后的他成为刑警。

有一场戏尤为印象深刻：他前往酒店后喝下能看到前世的酒，虽然不晓得为何悲伤，但他不禁潸然泪下的模样，实在很触动人心…（Instagram帐号：taeseon.official）





宋康於2017年出道，最近以《当恶魔呼喊你的名字时》‬和《喜欢的话请响铃》活跃於萤幕上，堪称新一代「偷心者」。尤其是《喜欢的话请响铃》，他从900：1的竞争率中脱颖而出，在剧中饰演「黄宣梧」，与金所炫搭档。该部作品全部公开后，网友们纷纷表示希望有第2季，宋康的SNS追踪人数也不断飙升。为回报粉丝们喜爱，明日（31日）将举行粉丝见面会。

宋康除了影剧作品，还曾担任过《人气歌谣》MC、《美秋里 8-1000》第1&2季成员。不晓得有没有人是因为综艺节目认识的宋康呢？（Instagram帐号：songkang_b）

写手：JiaJia@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻