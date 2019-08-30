与池晟、李准基「同门」！最近活跃於小萤幕的新生代演员：李有镇、李太善、宋康 大家都关注了吗？

最近有在追看《浪漫的体质》、《德鲁纳酒店》、《当恶魔呼喊你的名字时》&《喜欢的话请响铃》的剧迷们，应该对他们不陌生吧～ #李有镇 #李太善 #宋康
经纪公司「Namoo Actors」旗下有池晟、李准基、朴敏英和金香起等多位演员，而近期活跃於小萤幕并令人印象深刻的新生代演员，有：李有镇、李太善、宋康，他们分别出生於1992、1993、1994年，各位是不是也被他们吸引了呢？
李有镇於2013年出道，曾参加过Mnet选秀节目《Produce 101 S2》。不少人表示，在李有镇的脸上能看到「孔刘」和「李准基」的影子。他曾在电影《雨你再次相遇》中饰演苏志燮的少年时期，令人印象深刻。
电视剧作品则有《第二个二十岁》、《青春时代2》、《认识的妻子》等，目前ON档作品为《浪漫的体质》，在剧中饰演千玗嬉的前男友。（Instagram帐号：youjin0406）
李太善於2016年通过《戏子》出道，之后曾出演过《三色幻想－戒指女王》、《机智牢房生活》和《我的ID是江南美人》等电视剧。最近的他作为「满月的男人」之一，在《德鲁纳酒店》中「一人饰二角」――延宇和朴英秀，获得不少关注。古代的他是山间小贼，转世后的他成为刑警。
有一场戏尤为印象深刻：他前往酒店后喝下能看到前世的酒，虽然不晓得为何悲伤，但他不禁潸然泪下的模样，实在很触动人心…（Instagram帐号：taeseon.official）
宋康於2017年出道，最近以《当恶魔呼喊你的名字时》和《喜欢的话请响铃》活跃於萤幕上，堪称新一代「偷心者」。尤其是《喜欢的话请响铃》，他从900：1的竞争率中脱颖而出，在剧中饰演「黄宣梧」，与金所炫搭档。该部作品全部公开后，网友们纷纷表示希望有第2季，宋康的SNS追踪人数也不断飙升。为回报粉丝们喜爱，明日（31日）将举行粉丝见面会。
宋康除了影剧作品，还曾担任过《人气歌谣》MC、《美秋里 8-1000》第1&2季成员。不晓得有没有人是因为综艺节目认识的宋康呢？（Instagram帐号：songkang_b）
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