tvN 熱門劇《德魯納酒店》完結後《阿斯達年代記》第3部將於下週六接續播出！

tvN 熱門劇《德魯納酒店》完結後《阿斯達年代記》第3部將於下週六接續播出！

韓劇   2019年8月30日   星期五11:20   MiJimin   15

（最新劇照）有追完《阿斯達年代記》第1&2部的劇迷們，第3部也一樣讓你期待嗎～！？

tvN 可以說是強檔韓劇一部接一部，由張東健、宋仲基、金智媛、金玉彬等人主演的《阿斯達年代記》第1&2部，揭起了不少話題性，而 IU、呂珍九所主演的《德魯納酒店》接續也相當給力，兩齣劇的話題性一直排在冠軍之位。

而《德魯納酒店》也將在本週日（9月1日）迎來第16集大結局，完結後再由《阿斯達年代記》第3部接續播出，預計一樣能夠佔據20~30%以上的話題討論度。

*一般韓劇在韓國 GOODDATA 調查公司的討論佔有率是 3~5%，超過 10% 偏高屬於熱門程度，而《德魯納酒店》和《阿斯達年代記》都能有 30% 以上的成績。

▼《阿斯達年代記》第3部官方海報，將在9月7日～9月22日播出。

▼最新劇照，四位主演的關係也將陷入膠著，各種「同盟關係」也會在第3部進入新的考驗。

《阿斯達年代記》第3部將在9月7日晚間九點首播。

（圖自：官方劇照）

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留言/評論
  • 伍小美
    超好看的啊！很期待
    20分前
  • 蔡沛君
    超好看☺️
    22分前
  • 蔡小蔡
    比較想看德魯納酒店續集！
    15分前
  • Nicole Wang
    完全不期待，直接跳過
    47分前
  • Lee Han Chin
    不想看阿斯達...太悶了！而且我看宋仲基就會想到喬妹更會想到太陽的後裔...所以這劇真的不想追了！
    21分前
→更多留言...(10)
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