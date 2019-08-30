tvN 熱門劇《德魯納酒店》完結後《阿斯達年代記》第3部將於下週六接續播出！
韓劇 2019年8月30日 星期五11:20 MiJimin
（最新劇照）有追完《阿斯達年代記》第1&2部的劇迷們，第3部也一樣讓你期待嗎～！？
tvN 可以說是強檔韓劇一部接一部，由張東健、宋仲基、金智媛、金玉彬等人主演的《阿斯達年代記》第1&2部，揭起了不少話題性，而 IU、呂珍九所主演的《德魯納酒店》接續也相當給力，兩齣劇的話題性一直排在冠軍之位。
而《德魯納酒店》也將在本週日（9月1日）迎來第16集大結局，完結後再由《阿斯達年代記》第3部接續播出，預計一樣能夠佔據20~30%以上的話題討論度。
*一般韓劇在韓國 GOODDATA 調查公司的討論佔有率是 3~5%，超過 10% 偏高屬於熱門程度，而《德魯納酒店》和《阿斯達年代記》都能有 30% 以上的成績。
▼《阿斯達年代記》第3部官方海報，將在9月7日～9月22日播出。
▼最新劇照，四位主演的關係也將陷入膠著，各種「同盟關係」也會在第3部進入新的考驗。
《阿斯達年代記》第3部將在9月7日晚間九點首播。
（圖自：官方劇照）
MiJimin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
相關新聞