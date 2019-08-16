「申PD一出手就是品质保证」下半年的《机智的医生生活》光看主演阵容就令人期待了！

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大家挑剧的标准是什么？颜值、演技、剧情，还是导演、编剧呢？相信大部分会选择演技和剧情吧，毕竟只有故事好，演技好，才能吸引观众们入戏啊。

今年秋季即将开播的《机智的医生生活》，是《请回答》系列的申源浩导演和李有贞编剧联袂打造的最新力作，以医院为大背景，讲述了医生、护士和患者之间的故事。乍一听貌似和普通的医疗剧没差别，甚至都不如悬疑医疗剧更吸引人，但这可是《机智的监狱生活》的续集呢，虽然大背景换了，但是相似的拍摄手法，和故事走向，只要你看过前一部，这一部一定不想错过。

除此之外，重中之重的选角应该才是观众们最看重的一点。男主角已经敲定了曹政奭！生活演技终结者+吉他技能满分+音乐剧演员铁肺，作为全能型艺人，他的强势加盟早就让观众们欢呼雀跃。曹政奭的喜剧妙就妙在融入了生活，仿佛就是你身边的某个人一样。



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另一位主角就是柳演锡，在《阳光先生》中演技不亚於李秉宪、金敏贞的他再次和《请回答》系列的剧组碰面，还又一次穿上了医生白袍，相信新剧里再次演医生会有不一样的心得吧。小编觉得既然搞笑由曹政奭担当，柳演锡可能会是一个稳重角色~



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还记得《未生》中的金代理吗？作为四名主角之一的金大明，一看就让人觉得憨憨的，剧里的他应该是最具人情味的一人吧。老好人医生，看似不温不火，但也许是最关注每个人的小隐形，一旦爆发也可能是行星撞地球式的喷发~



虽然还没有最后决定，却呼声颇高的最后一名男主就是实力派郑敬淏了。明明长著一张帅气无比的脸，却偏偏喜欢乱用脸搞笑，让观众们爱极了这种反差。生活演技的又一位强者，每一次搞笑可能都不是故意地，却恰到好处地自然，好想看他和曹政奭飙戏啊！！



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「图：NATE」

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