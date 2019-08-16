颜值、身材、唱歌、跳舞、演技均在线的邕圣佑...你竟然不会这个？
明星 2019年8月16日 星期五08:20 Rui
邕圣佑，粉丝圈盛赞的完美男人，到底有什么是他不行的？
脸？ 棱角分明，清秀却又不失硬朗，26岁照样嫩得能演高中生。
舞台上随便抓拍都是一张海报~
舞？ 综艺节目上小秀舞步都引得全场沸腾~
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舞台上更是如鱼得水，镜头掌控能力绝佳！
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歌？ 不要忘了他可是《Produce 101》里的A级练习生，最终以第五名出道的实力爱豆！
演技？ 看看邕圣佑正在出演的《18岁的瞬间》网评大家就知道了，和金香起搭档演绎青涩初恋的故事看得观众们那叫一个悸动啊~
要长相有长相，要身材有身材，要业务能力有业务能力，到底你有什么是你不会的？？ 邕圣佑自爆最不擅长的事情就是球类运动，因为小时候运动会上经常被球砸到，对此产生了阴影~不能和球和平共处~
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所以节目上被球砸到的邕圣佑秒变无辜小猫，眼神里藏著「你干嘛砸我」的委屈~
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球可能是故意的~打拳击竟然还能被回弹的球给击中！
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身手如此矫捷，你竟然躲不过球？
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虽说害怕球，但在电视剧里的这幕投球、替人挡球的身姿还是超帅的~~
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「图：pann」
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留言/评论
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林昊昊 邕邕真的是什麼都會但就是有點體弱😂😂
1小时前
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