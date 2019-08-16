颜值、身材、唱歌、跳舞、演技均在线的邕圣佑...你竟然不会这个？

颜值、身材、唱歌、跳舞、演技均在线的邕圣佑...你竟然不会这个？

明星   2019年8月16日   星期五08:20   Rui   4

邕圣佑，粉丝圈盛赞的完美男人，到底有什么是他不行的？

脸？ 棱角分明，清秀却又不失硬朗，26岁照样嫩得能演高中生。

舞台上随便抓拍都是一张海报~

舞？ 综艺节目上小秀舞步都引得全场沸腾~

via GIPHY

舞台上更是如鱼得水，镜头掌控能力绝佳！

via GIPHY

歌？ 不要忘了他可是《Produce 101》里的A级练习生，最终以第五名出道的实力爱豆！

演技？ 看看邕圣佑正在出演的《18岁的瞬间》网评大家就知道了，和金香起搭档演绎青涩初恋的故事看得观众们那叫一个悸动啊~

要长相有长相，要身材有身材，要业务能力有业务能力，到底你有什么是你不会的？？ 邕圣佑自爆最不擅长的事情就是球类运动，因为小时候运动会上经常被球砸到，对此产生了阴影~不能和球和平共处~

via GIPHY

所以节目上被球砸到的邕圣佑秒变无辜小猫，眼神里藏著「你干嘛砸我」的委屈~

via GIPHY

球可能是故意的~打拳击竟然还能被回弹的球给击中！

via GIPHY

** 每日为你推送爱豆消息 —>立即下载APP

身手如此矫捷，你竟然躲不过球？

via GIPHY


via GIPHY

虽说害怕球，但在电视剧里的这幕投球、替人挡球的身姿还是超帅的~~

via GIPHY


「图：pann」

Rui@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻
留言/评论
  • 彭丽琴
    Andrea Voon好可爱😂😂
    29分前
  • 林聖峰
    林昊昊 邕邕真的是什麼都會但就是有點體弱😂😂
    1小时前
  • Yi Ping Wu
    王瑞琳
    51分前
  • 陳姮均
    王欣惠我差點忘記他對球...😂
    57分前
在Facebook上的留言
主页 » 明星 » 颜值、身材、唱歌、跳舞、演技均在线的邕圣佑...你竟然不会这个？
© 2019 KSD 韩星网
版权所有 不得转载 关於我们 广告查询 免责声明 招募写手