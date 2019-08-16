「申PD一出手就是品質保證」下半年的《機智的醫生生活》光看主演陣容就令人期待了！

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大家挑劇的標準是什麼？顏值、演技、劇情，還是導演、編劇呢？相信大部分會選擇演技和劇情吧，畢竟只有故事好，演技好，才能吸引觀眾們入戲啊。

今年秋季即將開播的《機智的醫生生活》，是《請回答》系列的申源浩導演和李有貞編劇聯袂打造的最新力作，以醫院為大背景，講述了醫生、護士和患者之間的故事。乍一聽貌似和普通的醫療劇沒差別，甚至都不如懸疑醫療劇更吸引人，但這可是《機智的監獄生活》的續集呢，雖然大背景換了，但是相似的拍攝手法，和故事走向，只要你看過前一部，這一部一定不想錯過。

除此之外，重中之重的選角應該才是觀眾們最看重的一點。男主角已經敲定了曹政奭！生活演技終結者+吉他技能滿分+音樂劇演員鐵肺，作為全能型藝人，他的強勢加盟早就讓觀眾們歡呼雀躍。曹政奭的喜劇妙就妙在融入了生活，仿佛就是你身邊的某個人一樣。



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另一位主角就是柳演錫，在《陽光先生》中演技不亞於李秉憲、金敏貞的他再次和《請回答》系列的劇組碰面，還又一次穿上了醫生白袍，相信新劇里再次演醫生會有不一樣的心得吧。小編覺得既然搞笑由曹政奭擔當，柳演錫可能會是一個穩重角色~



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還記得《未生》中的金代理嗎？作為四名主角之一的金大明，一看就讓人覺得憨憨的，劇裡的他應該是最具人情味的一人吧。老好人醫生，看似不溫不火，但也許是最關注每個人的小隱形，一旦爆發也可能是行星撞地球式的噴發~



雖然還沒有最後決定，卻呼聲頗高的最後一名男主就是實力派鄭敬淏了。明明長著一張帥氣無比的臉，卻偏偏喜歡亂用臉搞笑，讓觀眾們愛極了這種反差。生活演技的又一位強者，每一次搞笑可能都不是故意地，卻恰到好處地自然，好想看他和曹政奭飆戲啊！！



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「圖：NATE」

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