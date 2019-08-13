《偶像学校》参赛者愼惠仁公开出柜！ 网民酸：「这难道是值得支援的事？ 」

昨日，曾参加《偶像学校》的女生愼惠仁在个人IG上公开出柜，宣布正在和女友交往并感谢粉丝支援，对此韩网友大部分持冷淡态度。
愼惠仁2017年出演Mnet《偶像学校》为大众所知，但因厌食症恶化，第一集之后就退学了。
昨日，愼惠仁在IG上PO出双手紧握、面贴面的亲密照片，留言说：「我的美丽的她！ My Lovely Girl。 」
随后有报导推测愼惠仁和同性交往，愼惠仁将新闻截图后上传，留言说：「是出柜没错，我确实在和同性恋爱。 」
「我的女朋友留短发只是她的个人风格，有人问我的女友是男生还是女生，站在恋人的立场感到有点受伤。 」
愼惠仁还PO出长文说明心境：「如果继续上传推测性文字或影片，我会采取法律措施。 我是因为爱得堂堂正正、没做错事才出柜，不是想要博关注。 谁会因为那样浅薄的原因出柜？ 每个人都有不同的想法，讨厌同性恋也无可厚非，那是各自的价值观，我并不是强求大家都理解和喜欢同性恋，也不是强求大家了解和喜欢我。 没想到会受到这么多关注，我只是想和大家一样谈恋爱而已，不想躲躲藏藏。 」
有网友问她：「你的人生好不幸，你父母知道吗？ 」愼惠仁回道：「是的，他们知道！ ：）还有，我一点都没有不幸，真的很幸福。 」
但该话题被韩媒体报导后，虽然有人表示尊重，但大部分网友还是持保守态度：
此外，愼惠仁此前在7月31日也曾在IG上表示自己是双性恋者，只是目前在和同性交往。
（图源：Mnet，IG@somgodld）
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