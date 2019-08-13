《偶像學校》參賽者愼惠仁公開出櫃！ 網民酸：「這難道是值得支援的事？ 」

《偶像學校》參賽者愼惠仁公開出櫃！ 網民酸：「這難道是值得支援的事？ 」

明星   2019年8月13日   星期二09:47   Sani   10

昨日，曾參加《偶像學校》的女生愼惠仁在個人IG上公開出櫃，宣佈正在和女友交往並感謝粉絲支援，對此韓網友大部分持冷淡態度。

愼惠仁2017年出演Mnet《偶像學校》為大眾所知，但因厭食症惡化，第一集之後就退學了。

昨日，愼惠仁在IG上PO出雙手緊握、面貼面的親密照片，留言說：「我的美麗的她！ My Lovely Girl。 」

隨後有報導推測愼惠仁和同性交往，愼惠仁將新聞截圖後上傳，留言說：「是出櫃沒錯，我確實在和同性戀愛。 」

「我的女朋友留短髮只是她的個人風格，有人問我的女友是男生還是女生，站在戀人的立場感到有點受傷。 」

愼惠仁還PO出長文說明心境：「如果繼續上傳推測性文字或影片，我會採取法律措施。 我是因為愛得堂堂正正、沒做錯事才出櫃，不是想要博關注。 誰會因為那樣淺薄的原因出櫃？ 每個人都有不同的想法，討厭同性戀也無可厚非，那是各自的價值觀，我並不是強求大家都理解和喜歡同性戀，也不是強求大家了解和喜歡我。 沒想到會受到這麼多關注，我只是想和大家一樣談戀愛而已，不想躲躲藏藏。 」

有網友問她：「你的人生好不幸，你父母知道嗎？ 」愼惠仁回道：「是的，他們知道！ ：）還有，我一點都沒有不幸，真的很幸福。 」

有網友在她的IG表達了應援，她也表達了感謝。

但該話題被韓媒體報導後，雖然有人表示尊重，但大部分網友還是持保守態度：

此外，愼惠仁此前在7月31日也曾在IG上表示自己是雙性戀者，只是目前在和同性交往。

（圖源：Mnet，IG@somgodld）

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留言/評論
  • 陳洪玉
    祝幸福快樂
    2小時前
  • 撐小撐屁
    2小時前
  • Matt Cheung
    這個是不是之前有新聞說她霸凌同學的??
    2小時前
  • 朱瘋娃
    不支援可以酸別人就是太閒了 🧐🧐
    1小時前
  • Adi Awe
    當年你父母結婚你也沒支持啊 他們還不是照結？ 有夠叛逆
    2小時前
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