《偶像學校》參賽者愼惠仁公開出櫃！ 網民酸：「這難道是值得支援的事？ 」

昨日，曾參加《偶像學校》的女生愼惠仁在個人IG上公開出櫃，宣佈正在和女友交往並感謝粉絲支援，對此韓網友大部分持冷淡態度。
愼惠仁2017年出演Mnet《偶像學校》為大眾所知，但因厭食症惡化，第一集之後就退學了。
昨日，愼惠仁在IG上PO出雙手緊握、面貼面的親密照片，留言說：「我的美麗的她！ My Lovely Girl。 」
隨後有報導推測愼惠仁和同性交往，愼惠仁將新聞截圖後上傳，留言說：「是出櫃沒錯，我確實在和同性戀愛。 」
「我的女朋友留短髮只是她的個人風格，有人問我的女友是男生還是女生，站在戀人的立場感到有點受傷。 」
愼惠仁還PO出長文說明心境：「如果繼續上傳推測性文字或影片，我會採取法律措施。 我是因為愛得堂堂正正、沒做錯事才出櫃，不是想要博關注。 誰會因為那樣淺薄的原因出櫃？ 每個人都有不同的想法，討厭同性戀也無可厚非，那是各自的價值觀，我並不是強求大家都理解和喜歡同性戀，也不是強求大家了解和喜歡我。 沒想到會受到這麼多關注，我只是想和大家一樣談戀愛而已，不想躲躲藏藏。 」
有網友問她：「你的人生好不幸，你父母知道嗎？ 」愼惠仁回道：「是的，他們知道！ ：）還有，我一點都沒有不幸，真的很幸福。 」
但該話題被韓媒體報導後，雖然有人表示尊重，但大部分網友還是持保守態度：
此外，愼惠仁此前在7月31日也曾在IG上表示自己是雙性戀者，只是目前在和同性交往。
（圖源：Mnet，IG@somgodld）
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