脸蛋天才车银优单独来台 10/20台大体育馆与台粉同乐

脸蛋天才车银优单独来台 10/20台大体育馆与台粉同乐

KPOP   2019年8月13日   星期二09:45   Erin  

韩国男子偶像团体ASTRO成员车银优，虽曾与团队来台开唱，但今年他将首度以个人名义来台，10月20日晚间6点将在国立台湾大学综合体育馆举办《JUST ONE 10 MINUTE in Taipei》粉丝见面会，首次单飞举办亚洲巡回见面会。

车银优於2016年以韩国男子团体ASTRO成员正式出道。去年主演韩剧《我的ID是江南美人》，车银优演活戏中外貌天然英俊的男主角后，今年再度接演古装剧《新入史官丘海昤》，剧里扮演桃源大君李棽，《新入史官丘海昤》将於9月底播毕，车银优也将於10月开始举办首次单飞亚洲巡回《JUST ONE 10 MINUTE》粉丝见面会。车银优希望以个人之姿与粉丝们共度快乐时光，海报也以能呈现他自然、纯净的真实面貌的主视觉为主。

《JUST ONE 10 MINUTE》台北场粉丝见面会，将於10月20日晚间6点在国立台湾大学综合体育馆一楼举办。票价分为4580元、3680元、2880元及身心障碍优待票2290元，活动门票则将於8月24日上午11点在KKTIX售票系统及全家便商店机台开卖。

【活动资讯】
活动名称：车银优《JUST ONE 10 MINUTE in Taipei》
活动时间：2019年10月20日（日）晚间6点
活动地点：国立台湾大学综合体育馆一楼（台北市大安区罗斯福路四段1号）
售票时间：2019年8月24日（六）上午11点
售票系统：KKTX售票系统及全家便利商店机台 (网页建置中)
票价：4580元／3680元／2880元／身障席2290元

【粉丝福利】
凡购票者(限当日)凭票根，均可获得限量海报乙张，并与车银优近距离Hi-touch击掌。其余各区详见活动粉专 : https://www.facebook.com/2019CEWinTPE/

主办单位: 德塔攻略
协办单位: 亚士传媒

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