《偶像学校》投票造假案主犯被判刑！李海印人气第一惨遭却人为淘汰，只因「形象与出道组不符」

节目过程中李海印看著自己因为制作组暗中操作而逐渐下降的排名，整个人的自信都慢慢失去了，明明有实力、受欢迎却无法进入出道组，内心该有多煎熬啊T^T

昨日首尔中央地方法院对《偶像学校》投票造假案进行宣判，金姓总制作人（以下简称金CP）因多次篡改观众投票结果被判一年有期徒刑，金姓部长因明知造假但放任不管而被判1千万韩元罚款。

《偶像学校》从2017年7月播出到9月，最终选出9人组成女团fromis_9，但节目粉丝认为投票存在造假嫌疑，成立了「真相调查委员会」，同年10月向首尔地方警察厅起诉节目组。 根据检方调查结果，金CP等人确实曾经篡改观众投票。



（图：Mnet《偶像学校》）

昨日法院裁判部对检方的所有公诉事实均做出认可，并表示：「金CP在观众不知道的情况下，先是把网路投票的权重提高了5倍，后来更无视投票结果、任意篡改数字，不仅愚弄了节目观众和投票参与者，也剥夺了被淘汰的出演者正式出道的机会。 」

金部长则因为明知投票造假仍放任不管而被判有罪。 裁判部表示，金CP在节目第4期结束后打电话给金部长告知投票造假的事实，第5期、第6期结束后在会议室和金局长见面、直接对投票造假进行讨论。

裁判部还提到因为投票造假而遭到淘汰的李海印。 据悉，李海印在节目初期是观众投票第一名，但金CP决定淘汰她，因为他认为「李海印的形象与出道组不符」。 裁判部称，金CP曾询问金部长：「李海印是第一名，淘汰她是对的吗？ 」金部长的回答类似於「无妨」，於是真的把李海印淘汰了。 裁判部认为：「金CP向直属上司『事前报告过决定淘汰第一名』的陈述具有可信度。 」



（图：Mnet《偶像学校》）

有网友表示，李海印在节目里一直是人气最高的，但制作组每周都让她的排名降低一点，做成好像真的人气逐渐下降的样子，所以一开始很开朗的李海印到节目后半越来越失去自信，脸也变得消瘦苍白，每次公布排名时眼神都很不安，整个人都越来越疲惫，质疑节目组是故意摧毁她的精神状态，让人超级心疼T^T



（图：Mnet《偶像学校》节目截图）

网友纷纷表示愤怒：「一群骗子，怎么可以随意篡改别人的人生！」「要如何补偿李海印？ 」「居然把第一名淘汰掉，究竟有没有看人的眼光啊？ 」更有粉丝去李海印的IG里留言：「海印啊，你真的是《偶像学校》第一名！我们早就知道！以后都走花路吧！」



（封图：Mnet《偶像学校》，IG@s2onlyone1）

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