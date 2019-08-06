姜丹尼尔恋情公开后首度PO文告白心境：「疲惫时拉住我的是粉丝」

姜丹尼尔恋情公开后首度PO文告白心境：「疲惫时拉住我的是粉丝」

明星   2019年8月6日   星期二09:34   Sani   5

昨日姜丹尼尔与TWICE队长志效公开恋情后，当晚姜丹尼尔在官网及官咖公开了一篇贴文，首次吐露心声。

以下是姜丹尼尔贴文全文：

「大家好，我是姜丹尼尔。

大家看到今天上午的突然消息一定很震惊，真的对不起。

猜大家一整天都什么也无法好好做，担心自己是不是来的太晚了。

对於没能提前告诉大家，而且这个充满著彼此故事的空间里说这样的话，感到非常抱歉。

直到现在能够独立，真的经历了很多事情。 有时候真的很疲惫，而这时拉住我的不是别人，正是各位粉丝。

一定要对大家说出这一句。

在看不到我也没有任何承诺的漫长时光的痛苦中，因为充满恶意的推测而饱受折磨的时候，大家仍然只看著我，为了我而忍耐、隐藏起郁闷的心情，用我的照片做官咖活动、挂著地铁站里，用巨大的应援资讯给了我重新站起来的力量与爱， 真的非常感谢大家。

不论是去地铁站里亲眼看到大家的爱，还是当大家创造出我做专辑时根本无法想像的记录时，我都从各位身上感受到了莫大的安慰与希望。

努力拥抱各位粉丝的心是我应该做、也希望做的事情。

为了做到这一点，就像我一直认为的，我要成为总是让大家看到好的一面的歌手姜丹尼尔。

粉丝给了我很多，我非常感激。 以后我会努力地加倍报答大家。

我会成为明天比今天更好的姜丹尼尔。

真的真的感谢大家和我一起。 」

看到这番话之后，韩网友大多表现出失望的心情：「人气只有一时，请对女人和酒保持节制，不要让粉丝失望」、「恶心，是听到摇钱树倒掉的声音了吧」、「之前写手写信的丹尼尔那里去了？ 读了几十遍都感受不到他的真心。 个性过於我行我素是不适合当爱豆的」。

（图源：KSD，KONNECT，NAVER）

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留言/评论
  • Mei Giang
    加油!
    56分前
  • Chiang Cheng Da
    對於高人氣idol的戀愛，通常見光後，很難持久，而理由就是行程太忙，idol也是人，也是可以戀愛，但對於才要起步的高人氣idol，愛情通常不會比事業重要
    45分前
  • 湖銀草
    畢竟丹尼爾還是"新人" 韓國民製作人對他來說很重要😒 現在談戀愛 加上現在又有新的限定男團....🤔 慶幸一點就是還好d社好心在他衝完銷量後才發文~
    25分前
  • Yee Qing
    嘖 韓國網友真難取悅
    59分前
  • Kolin Wang
    講這些，把女方放哪？？？ 為了戀愛道歉，獲得支持的力量只提到粉絲 想兩面討好啊？？ 這段時間都在男方家約會的女方呢？？ 對男方來說她變成了什麼角色，在這篇文章出來之後， 只是個工具？？？ 這種文章都寫的出來，我看戀情也差不多了 可憐的女方，白白被利用了
    30分前
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