姜丹尼尔恋情公开后首度PO文告白心境：「疲惫时拉住我的是粉丝」

昨日姜丹尼尔与TWICE队长志效公开恋情后，当晚姜丹尼尔在官网及官咖公开了一篇贴文，首次吐露心声。
以下是姜丹尼尔贴文全文：
「大家好，我是姜丹尼尔。
大家看到今天上午的突然消息一定很震惊，真的对不起。
猜大家一整天都什么也无法好好做，担心自己是不是来的太晚了。
对於没能提前告诉大家，而且这个充满著彼此故事的空间里说这样的话，感到非常抱歉。
直到现在能够独立，真的经历了很多事情。 有时候真的很疲惫，而这时拉住我的不是别人，正是各位粉丝。
在看不到我也没有任何承诺的漫长时光的痛苦中，因为充满恶意的推测而饱受折磨的时候，大家仍然只看著我，为了我而忍耐、隐藏起郁闷的心情，用我的照片做官咖活动、挂著地铁站里，用巨大的应援资讯给了我重新站起来的力量与爱， 真的非常感谢大家。
不论是去地铁站里亲眼看到大家的爱，还是当大家创造出我做专辑时根本无法想像的记录时，我都从各位身上感受到了莫大的安慰与希望。
努力拥抱各位粉丝的心是我应该做、也希望做的事情。
为了做到这一点，就像我一直认为的，我要成为总是让大家看到好的一面的歌手姜丹尼尔。
粉丝给了我很多，我非常感激。 以后我会努力地加倍报答大家。
我会成为明天比今天更好的姜丹尼尔。
看到这番话之后，韩网友大多表现出失望的心情：「人气只有一时，请对女人和酒保持节制，不要让粉丝失望」、「恶心，是听到摇钱树倒掉的声音了吧」、「之前写手写信的丹尼尔那里去了？ 读了几十遍都感受不到他的真心。 个性过於我行我素是不适合当爱豆的」。
（图源：KSD，KONNECT，NAVER）
Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究