《RM》问起刘在锡的女儿像爸爸还是像妈妈？大神这么回答…金钟国：「真是喜忧掺半」

《RM》问起刘在锡的女儿像爸爸还是像妈妈？大神这么回答…金钟国：「真是喜忧掺半」

综艺   2019年8月6日   星期二10:29   JiaJia   1

其实大家都在说笑啦～不过，小编觉得…叫做「娜恩」的女孩子，通常都很讨人喜欢哦！ #RunningMan #分析金钟国为什么还没结婚 #大神还分享自己与老婆的恋爱故事


SBS综艺节目《Running Man》於上周日（4日）播出最新一期。「王鼻子哥」池锡辰「僵硬地」传达了成员们的近况，他问刘在锡：「听说最近陷入了照顾二女儿的乐趣中？」引发爆笑。


金钟国提问：「老二现在多大啦？」爸爸回答：「马上迎来周岁了～」宋智孝又问：「脸现在长得像谁呢？」


刘在锡表示：「都有…有人说比较像我，有人说比较像我老婆。」


「大神狙击手」金钟国上线：「喜忧掺半啊～」让刘在锡相当无语：「像我怎么了！」


不过，「女儿傻瓜」刘在锡隐藏不住对女儿的喜爱：「但是（女儿）非常可爱～」最近喜获千金的HAHA也露出灿笑，想必心里想的和大神想的一模一样。


谈到金钟国的婚姻问题，大家觉得不是他「结不了婚」，而是「不想结婚」。金钟国自己也说，相亲还是有负担的。


刘在锡说：「还是要主动联系对方比较好。」池锡辰马上提问：「你是主动的那种吗？」刘在锡回答的相当干脆：「那是当然。」被问到是怎么「主动出击」，刘在锡有点腼腆地回答：「就问『一起喝杯茶如何？』」成员们则纷纷模拟当时留在锡的情况：「铁定很害羞吧！」让刘在锡激动地点头。

（图片来源：爱奇艺）

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留言/评论
  • Mavis Ko
    鍾國也太不像想結婚的人了
    38分前
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