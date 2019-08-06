姜丹尼爾戀情公開後首度PO文告白心境：「疲憊時拉住我的是粉絲」

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昨日姜丹尼爾與TWICE隊長志效公開戀情後，當晚姜丹尼爾在官網及官咖公開了一篇貼文，首次吐露心聲。

以下是姜丹尼爾貼文全文：

「大家好，我是姜丹尼爾。

大家看到今天上午的突然消息一定很震驚，真的對不起。

猜大家一整天都什麼也無法好好做，擔心自己是不是來的太晚了。

對於沒能提前告訴大家，而且這個充滿著彼此故事的空間裡說這樣的話，感到非常抱歉。

直到現在能夠獨立，真的經歷了很多事情。 有時候真的很疲憊，而這時拉住我的不是別人，正是各位粉絲。

一定要對大家說出這一句。



在看不到我也沒有任何承諾的漫長時光的痛苦中，因為充滿惡意的推測而飽受折磨的時候，大家仍然只看著我，為了我而忍耐、隱藏起鬱悶的心情，用我的照片做官咖活動、掛著地鐵站裡，用巨大的應援資訊給了我重新站起來的力量與愛， 真的非常感謝大家。

不論是去地鐵站裡親眼看到大家的愛，還是當大家創造出我做專輯時根本無法想像的記錄時，我都從各位身上感受到了莫大的安慰與希望。

努力擁抱各位粉絲的心是我應該做、也希望做的事情。

為了做到這一點，就像我一直認為的，我要成為總是讓大家看到好的一面的歌手姜丹尼爾。

粉絲給了我很多，我非常感激。 以後我會努力地加倍報答大家。

我會成為明天比今天更好的姜丹尼爾。

真的真的感謝大家和我一起。 」



看到這番話之後，韓網友大多表現出失望的心情：「人氣只有一時，請對女人和酒保持節制，不要讓粉絲失望」、「噁心，是聽到搖錢樹倒掉的聲音了吧」、「之前寫手寫信的丹尼爾那裡去了？ 讀了幾十遍都感受不到他的真心。 個性過於我行我素是不適合當愛豆的」。



（圖源：KSD，KONNECT，NAVER）

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