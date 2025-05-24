姜丹尼尔，结束欧洲巡演后将於6月回归！时隔9个月将发行第六张迷你专辑《Glow to Haze》

人气solo歌手姜丹尼尔结束了漫长的欧洲巡演，终於要回到粉丝身边展开回归活动！

所属公司ARA透过官方SNS帐号公开了姜丹尼尔新专辑的预告片，正式释出首波回归信号。姜丹尼尔这次的新专辑名称为《Glow to Haze》，预计於2025年6月16日发行。

《Glow to Haze》是姜丹尼尔的第六张迷你专辑，距离去年9月发行的《ACT》已有9个月之久。这段期间他专注於日本、亚洲及欧洲等地的全球巡演，也因此积累了对新专辑的渴望。这张专辑是在巡演期间同时投入制作、精心完成的作品，展现了他希望能迅速与粉丝产生共鸣的诚意。

公开的回归预告虽短，但成功激起强烈好奇心。画面中出现一栋建筑，映衬著粉红色晚霞的天空，建筑外墙刻有姜丹尼尔的标志性Logo。入口处布置得宛如特展现场，悬挂著布条与海报，专辑标题《Glow to Haze》格外醒目，吸引视线。

目前仅公布专辑名称与发行日期，姜丹尼尔的回归资讯将透过ARA逐步揭晓。作为SOLO艺人的全新巅峰之作——第六张迷你专辑《Glow to Haze》将於下个月6月16日下午6点正式发行。

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