《他人即地狱》公开个人海报！李栋旭角色介绍语引关注：「不会让你疼的…」
韩剧 2019年7月29日 星期一12:11 JiaJia
我们「徐医生」（李栋旭 饰）…让人看的有点害怕啊…XD #他人即地狱
OCN新惊悚悬疑剧《他人即地狱》（共10集），改编自累积点击率高达8亿人次的同名网路漫画，描述乡村少年尹钟宇（任时完 饰）来到首尔并生活在考试院里发生的故事。在这个陌生的环境中，生活著很多奇奇怪怪的人。
该部作品由电影《消尸的夜晚》李昌熙导演执导，《救救我》郑新圭编剧执笔，是电视台继《圈套》后推出的「Dramatic Cinema」企划之第2部作品。将於下月（8月）31日首播。今日（29日）公开个人海报。
▲任时完
▲李栋旭
▲李姃垠
▲李贤旭
▲朴钟焕
▲李钟玉
特别的是，在剧中饰演牙医「徐文祖」的李栋旭，是原作没有的新角色。与前阵子公开的明亮剧照相比，个人海报有种说不出的诡谲感。加上旁边写著「不会让你疼的」等文字，可谓「极与极」之对比，也更令粉丝好奇，李栋旭将如何诠释此次角色。
（图片来源：OCN《他人即地狱》）
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留言/评论
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Sjelf Aki HyukHae我一定看这套😂😂
40分前
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Joanne Khiew 这部好像很好看🌚
41分前
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嘿嘿嘿 Shi Jie Pei Wen Eng
1小时前