《MTV 音乐录影带大奖》BTS防弹少年团入围四奖　新设「最佳 K-pop 奖」六团入围！

自 1984 年开办至今的 《MTV 音乐录影带大奖》(VMA) 公开了今年的入围名单,除了防弹少年团之外,也来看看入围 K-pop 奖的偶像们!

2019 VMA 今天(24 日)公开了各奖项的入围名单,其中最醒目的莫过於凭著 “Boy with Luv” 同时入围了「最佳合作」、「最佳 K-pop」、「最佳美术设计」以及「最佳编舞」四奖项的防弹少年团。



「最佳 K-pop」是今年才新设立的奖项,第一次就入围的除了防弹少年团之外,还有 BLACKPINK (Kill This Love)、Monsta X (Who Do You Love)、TXT (Cat & Dog)、NCT 127 (Regular) 和 EXO (Tempo)。其中 TXT 是今年唯一入围的新人团体,而 BLACKPINK 则是唯一女团。

2019 VMA 将於 8 月 27 日(韩国时间)在纽泽西的 Prudential Center 举行,届时别忘了关注自家偶像是否获奖!



(照片与影片来源:Big Hit Entertainment、MTV)

