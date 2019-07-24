《MTV 音乐录影带大奖》BTS防弹少年团入围四奖 新设「最佳 K-pop 奖」六团入围！
KPOP 2019年7月24日 星期三13:35 施乃琪
自 1984 年开办至今的 《MTV 音乐录影带大奖》(VMA) 公开了今年的入围名单，除了防弹少年团之外，也来看看入围 K-pop 奖的偶像们！
2019 VMA 今天（24 日）公开了各奖项的入围名单，其中最醒目的莫过於凭著 “Boy with Luv” 同时入围了「最佳合作」、「最佳 K-pop」、「最佳美术设计」以及「最佳编舞」四奖项的防弹少年团。
「最佳 K-pop」是今年才新设立的奖项，第一次就入围的除了防弹少年团之外，还有 BLACKPINK (Kill This Love)、Monsta X (Who Do You Love)、TXT (Cat & Dog)、NCT 127 (Regular) 和 EXO (Tempo)。其中 TXT 是今年唯一入围的新人团体，而 BLACKPINK 则是唯一女团。
2019 VMA 将於 8 月 27 日（韩国时间）在纽泽西的 Prudential Center 举行，届时别忘了关注自家偶像是否获奖！
（照片与影片来源：Big Hit Entertainment、MTV）
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