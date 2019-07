韓國大邱市將打造觀光主題街,將其命名為BTS防彈少年團的成員「SUGA」 《德魯納酒店》IU、呂珍九攜手拍攝情侶寫真,極簡黑白風散發濃濃魅力~! 《PRODUCE X 101》又上熱搜!被韓國議員盯上及稱:投票造假! 姜丹尼爾開通V LIVE NAVER個人資料更新 tvN《請輸入檢索詞WWW》明晚大結局,三對CP的感情能否結成幸福的果實? 韓國7-11再次與Kakao Friends聯名!推出超可愛的Ryan蛋捲便當,這個怎麼捨得吃掉啦! 受梁鉉錫涉嫌性招待醜聞影響...YG新男團「TREASURE 13」7月出道失敗!網友:「孩子們去別的地方吧!」 一網打盡《請輸入檢索詞 WWW》好歌 OST 合輯發行在即! 《SKY Castle》被評為2019年度電視劇! 《MTV 音樂錄影帶大獎》BTS防彈少年團入圍四獎 新設「最佳 K-pop 獎」六團入圍! Oh My Girl 火速回歸!8 月發行夏季改版專輯 《PRODUCE X 101》Jellyfish娛樂練習生金旻奎開通個人IG!不到一天,追蹤人數已經突破30萬! ITZY 全員預告片耀眼曝光 8 月在《2019 MGMA》首度公開表演新歌! Netflix戀愛人氣自製劇《喜歡的話請響鈴》由金所炫&鄭家藍&宋康主演,8/22播出! 驚喜!MAMAMOO 新單曲今晚閃電發行 韓國節目針對未成年出演者的時間限制:未滿14歲的12點後不能夠參與錄影! 《德魯納酒店》公開IU相框照片! 感恩蟬聯電視劇話題性榜首 因涉嫌詐欺13億被起訴?李尚敏通過官方立場進行反駁,HAHA、張成奎等人聲援表示信任! 新劇《很便宜,千里馬超市》五主演選角完成,由李東輝、金炳哲、鄭惠成領銜主演 X1隊長韓勝宇當選「態度和生活端正的練習生」第一位 這奇跡....就是死亡?《香水》難道會是悲劇?!還未看的你快趕緊記住這3大看點~ 美了這麼多年你不累嗎?潤娥:有時候照鏡子也會覺得自己很美XD 粉絲為BY9成功募款1億韓元助力出道!世界觀&LOGO全都設計好了~ EXO公開日本巡演場地,卻引發眾怒:公司要錢不要命! 成勛新加坡海灘寫真公開:自認還不是《我獨自生活》正式彩虹會員!? IU竟「倒貼」關注高冷社長張滿月!?網民:想要熱度自己去發歌XD

自 1984 年開辦至今的 《MTV 音樂錄影帶大獎》(VMA) 公開了今年的入圍名單,除了防彈少年團之外,也來看看入圍 K-pop 獎的偶像們!

2019 VMA 今天(24 日)公開了各獎項的入圍名單,其中最醒目的莫過於憑著 “Boy with Luv” 同時入圍了「最佳合作」、「最佳 K-pop」、「最佳美術設計」以及「最佳編舞」四獎項的防彈少年團。



「最佳 K-pop」是今年才新設立的獎項,第一次就入圍的除了防彈少年團之外,還有 BLACKPINK (Kill This Love)、Monsta X (Who Do You Love)、TXT (Cat & Dog)、NCT 127 (Regular) 和 EXO (Tempo)。其中 TXT 是今年唯一入圍的新人團體,而 BLACKPINK 則是唯一女團。

2019 VMA 將於 8 月 27 日(韓國時間)在紐澤西的 Prudential Center 舉行,屆時別忘了關注自家偶像是否獲獎!



(照片與影片來源:Big Hit Entertainment、MTV)

