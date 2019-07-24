《MTV 音樂錄影帶大獎》BTS防彈少年團入圍四獎 新設「最佳 K-pop 獎」六團入圍！
KPOP 2019年7月24日 星期三13:35 施乃琪
自 1984 年開辦至今的 《MTV 音樂錄影帶大獎》(VMA) 公開了今年的入圍名單，除了防彈少年團之外，也來看看入圍 K-pop 獎的偶像們！
2019 VMA 今天（24 日）公開了各獎項的入圍名單，其中最醒目的莫過於憑著 “Boy with Luv” 同時入圍了「最佳合作」、「最佳 K-pop」、「最佳美術設計」以及「最佳編舞」四獎項的防彈少年團。
「最佳 K-pop」是今年才新設立的獎項，第一次就入圍的除了防彈少年團之外，還有 BLACKPINK (Kill This Love)、Monsta X (Who Do You Love)、TXT (Cat & Dog)、NCT 127 (Regular) 和 EXO (Tempo)。其中 TXT 是今年唯一入圍的新人團體，而 BLACKPINK 則是唯一女團。
2019 VMA 將於 8 月 27 日（韓國時間）在紐澤西的 Prudential Center 舉行，屆時別忘了關注自家偶像是否獲獎！
（照片與影片來源：Big Hit Entertainment、MTV）
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